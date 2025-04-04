https://ria.ru/20250404/vostok-2009307357.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.04.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" за минувшую неделю нанесла поражения бригадам ВСУ, потери противника превысили 945 военнослужащих, три танка и две самоходки Krab в зоне... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:05:00+03:00
2025-04-04T13:05:00+03:00
2025-04-04T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:293:2952:1954_1920x0_80_0_0_2d06370cdf762263a7e6576ac3b65a88.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшую неделю нанесла поражения бригадам ВСУ, потери противника превысили 945 военнослужащих, три танка и две самоходки Krab в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250404/udary-2009306468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за неделю потеряли более 945 военных и три танка в зоне действия "Востока"