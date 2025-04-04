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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.04.2025
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13:05 04.04.2025 (обновлено: 13:36 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vostok-2009307357.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.04.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" за минувшую неделю нанесла поражения бригадам ВСУ, потери противника превысили 945 военнослужащих, три танка и две самоходки Krab в зоне... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:05:00+03:00
2025-04-04T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшую неделю нанесла поражения бригадам ВСУ, потери противника превысили 945 военнослужащих, три танка и две самоходки Krab в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за неделю потеряли более 945 военных и три танка в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшую неделю нанесла поражения бригадам ВСУ, потери противника превысили 945 военнослужащих, три танка и две самоходки Krab в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
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