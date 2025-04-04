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В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США

В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025

В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США

Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке диалога РФ и США, но пока до обсуждения этих вопросов дело не дошло, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:05:00+03:00

2025-04-04T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке диалога РФ и США, но пока до обсуждения этих вопросов дело не дошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли., - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.

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