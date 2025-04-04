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В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025
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13:05 04.04.2025 (обновлено: 13:16 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vooruzheniya-2009307193.html
В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США
В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США
Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке диалога РФ и США, но пока до обсуждения этих вопросов дело не дошло, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:05:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке диалога РФ и США, но пока до обсуждения этих вопросов дело не дошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. &quot;Тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли., - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили диалог по контролю вооружений между Россией и США

Песков: тема контроля над вооружениями должна стоять в повестке диалога РФ и США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке диалога РФ и США, но пока до обсуждения этих вопросов дело не дошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности.
«

"Тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли., - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.

Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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