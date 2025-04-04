https://ria.ru/20250404/vnukovo-2009226431.html

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.04.2025

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 04.04.2025

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общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43", — говорится в заявлении.Пока аэропорт не выпускает самолеты, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество