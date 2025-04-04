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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
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00:25 04.04.2025 (обновлено: 00:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vnukovo-2009226431.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43", — говорится в заявлении.Пока аэропорт не выпускает самолеты, уточнили в пресс-службе.
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Общество
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения на прием воздушных судов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43", — говорится в заявлении.
Пока аэропорт не выпускает самолеты, уточнили в пресс-службе.
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