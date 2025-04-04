https://ria.ru/20250404/vnukovo-2009226431.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.04.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:25:00+03:00
2025-04-04T00:25:00+03:00
2025-04-04T00:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В работе аэропорта Внуково действуют временные ограничения, сообщили в пресс-службе авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43", — говорится в заявлении.Пока аэропорт не выпускает самолеты, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения на прием воздушных судов