https://ria.ru/20250404/vengriya-2009234224.html

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии - РИА Новости, 04.04.2025

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:19:00+03:00

2025-04-04T02:19:00+03:00

2025-04-04T02:19:00+03:00

в мире

балтия

польша

литва

петер сийярто

виктор орбан

международный уголовный суд

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg

БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного уголовного суда (МУС), но при этом молчали, когда страны Балтии, Польша и Финляндия выходили из конвенции о запрете противопехотных мин, а Литва - из конвенции по кассетным боеприпасам. "Что касается нашего выхода из Международного уголовного суда, то на встрече мне об этом никто не говорил, но я видел, что в течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин... Я не увидел этого импульсивного побуждения сделать заявление, когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции о запрете кассетных боеприпасов", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД отметил "избирательный" характер европейской критики, в котором "присутствует некоторое лицемерие". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламент Литвы одобрил выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам летом 2024 года, решение вступило в силу в марте 2025 года.

https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html

https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html

балтия

польша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, балтия, польша, литва, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд, евросоюз, нато