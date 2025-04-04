Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии
Сийярто обвинил в лицемерии те страны, которые критикуют Венгрию за выход из МУС
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного уголовного суда (МУС), но при этом молчали, когда страны Балтии, Польша и Финляндия выходили из конвенции о запрете противопехотных мин, а Литва - из конвенции по кассетным боеприпасам.
"Что касается нашего выхода из Международного уголовного суда, то на встрече мне об этом никто не говорил, но я видел, что в течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин... Я не увидел этого импульсивного побуждения сделать заявление, когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции о запрете кассетных боеприпасов", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
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Глава венгерского МИД отметил "избирательный" характер европейской критики, в котором "присутствует некоторое лицемерие".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламент Литвы одобрил выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам летом 2024 года, решение вступило в силу в марте 2025 года.