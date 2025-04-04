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Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии - РИА Новости, 04.04.2025
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02:19 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/vengriya-2009234224.html
Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии
Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии - РИА Новости, 04.04.2025
Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:19:00+03:00
2025-04-04T02:19:00+03:00
в мире
балтия
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петер сийярто
виктор орбан
международный уголовный суд
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного уголовного суда (МУС), но при этом молчали, когда страны Балтии, Польша и Финляндия выходили из конвенции о запрете противопехотных мин, а Литва - из конвенции по кассетным боеприпасам. "Что касается нашего выхода из Международного уголовного суда, то на встрече мне об этом никто не говорил, но я видел, что в течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин... Я не увидел этого импульсивного побуждения сделать заявление, когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции о запрете кассетных боеприпасов", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД отметил "избирательный" характер европейской критики, в котором "присутствует некоторое лицемерие". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламент Литвы одобрил выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам летом 2024 года, решение вступило в силу в марте 2025 года.
https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html
https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html
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в мире, балтия, польша, литва, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд, евросоюз, нато
В мире, Балтия, Польша, Литва, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Международный уголовный суд, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии

Сийярто обвинил в лицемерии те страны, которые критикуют Венгрию за выход из МУС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил в лицемерии страны ЕС, которые порицают Будапешт за выход из Международного уголовного суда (МУС), но при этом молчали, когда страны Балтии, Польша и Финляндия выходили из конвенции о запрете противопехотных мин, а Литва - из конвенции по кассетным боеприпасам.
"Что касается нашего выхода из Международного уголовного суда, то на встрече мне об этом никто не говорил, но я видел, что в течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин... Я не увидел этого импульсивного побуждения сделать заявление, когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции о запрете кассетных боеприпасов", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС
Вчера, 14:09
Глава венгерского МИД отметил "избирательный" характер европейской критики, в котором "присутствует некоторое лицемерие".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламент Литвы одобрил выход страны из конвенции по кассетным боеприпасам летом 2024 года, решение вступило в силу в марте 2025 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Глава МИД Венгрии оценил решение Трампа ввести санкции против МУС
7 февраля, 12:12
 
В миреБалтияПольшаЛитваПетер СийяртоВиктор ОрбанМеждународный уголовный судЕвросоюзНАТО
 
 
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