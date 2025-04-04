https://ria.ru/20250404/velosipedist-2009384864.html
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист - РИА Новости, 04.04.2025
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист
Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:59:00+03:00
2025-04-04T16:59:00+03:00
2025-04-04T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы."По предварительным данным в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на механическом велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, гибдд мвд рф
Новая Москва, ГИБДД МВД РФ
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист
ГАИ: в Новой Москве велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса