https://ria.ru/20250404/velosipedist-2009384864.html

В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист

В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист - РИА Новости, 04.04.2025

В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист

Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:59:00+03:00

2025-04-04T16:59:00+03:00

2025-04-04T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы."По предварительным данным в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на механическом велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250403/dtp-2009041331.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая москва, гибдд мвд рф