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В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист - РИА Новости, 04.04.2025
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16:59 04.04.2025 (обновлено: 17:16 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/velosipedist-2009384864.html
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист - РИА Новости, 04.04.2025
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист
Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы."По предварительным данным в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на механическом велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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новая москва, гибдд мвд рф
Новая Москва, ГИБДД МВД РФ
В Новой Москве в ДТП с автобусом погиб велосипедист

ГАИ: в Новой Москве велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Велосипедист погиб в результате наезда на него автобуса в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы.
«
"По предварительным данным в районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на механическом велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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