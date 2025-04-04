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В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года - РИА Новости, 04.04.2025
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16:56 04.04.2025 (обновлено: 16:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009384254.html
В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года
В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года - РИА Новости, 04.04.2025
В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года
Украина не сможет военным путем вернуться к границам 1991 года, считает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:56:00+03:00
2025-04-04T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Украина не сможет военным путем вернуться к границам 1991 года, считает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. "Сегодня, к сожалению, я не вижу, как с помощью военной машины вернуть территории в границах 1991 года. "План победы", озвученный в свое время Зеленским, красиво выглядит на бумаге… Еще в 2022 году было понятно, что этот план (выход на границы Украины от 1991 года – ред.) будет крайне трудно воплотить в реальность. Сегодня мы понимаем, что военным путем это сделать невозможно", - сказал Разумков в интервью эстонской телерадиокомпании ERR Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная, ВС РФ продвигаются. По его мнению, наиболее реалистичный вариант развития событий сегодня – это остановка конфликта. "Но это должна быть долгосрочная остановка, то, что называют окончанием войны. Вопрос – по какой линии и в каком формате. Я не понимаю, как можно признавать оккупированные территории частью России. Этого не позволяют наши законы, и вряд ли кто-то из политиков захочет повесить себе на шею такой камень и прыгнуть в воду. Но еще раз повторю, на сегодня я не вижу механизма, позволившего бы вернуть эти территории военным путем", - добавил Разумков. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250404/peregovory-2009319529.html
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россия, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года

Депутат Разумков: Украина не сможет вернуть границы 1991 года военным путем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Разумков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Украина не сможет военным путем вернуться к границам 1991 года, считает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Сегодня, к сожалению, я не вижу, как с помощью военной машины вернуть территории в границах 1991 года. "План победы", озвученный в свое время Зеленским, красиво выглядит на бумаге… Еще в 2022 году было понятно, что этот план (выход на границы Украины от 1991 года – ред.) будет крайне трудно воплотить в реальность. Сегодня мы понимаем, что военным путем это сделать невозможно", - сказал Разумков в интервью эстонской телерадиокомпании ERR
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Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная, ВС РФ продвигаются. По его мнению, наиболее реалистичный вариант развития событий сегодня – это остановка конфликта.
"Но это должна быть долгосрочная остановка, то, что называют окончанием войны. Вопрос – по какой линии и в каком формате. Я не понимаю, как можно признавать оккупированные территории частью России. Этого не позволяют наши законы, и вряд ли кто-то из политиков захочет повесить себе на шею такой камень и прыгнуть в воду. Но еще раз повторю, на сегодня я не вижу механизма, позволившего бы вернуть эти территории военным путем", - добавил Разумков.
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