https://ria.ru/20250404/ukraina-2009358539.html

На Украине согласовали изменения правил отсрочки для студентов

На Украине согласовали изменения правил отсрочки для студентов - РИА Новости, 04.04.2025

На Украине согласовали изменения правил отсрочки для студентов

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий изменения в правилах предоставления отсрочки для студентов и педагогов, в частности, он... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:47:00+03:00

2025-04-04T15:47:00+03:00

2025-04-04T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий изменения в правилах предоставления отсрочки для студентов и педагогов, в частности, он ограничит право на отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, которые повторно поступили в вузы, сообщил в пятницу представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования". Изменения предполагают, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат: учащиеся учреждений профессионального образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение до наступления 25-летнего возраста, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. "Мужчины 25+ не получат отсрочку, если повторно учатся на том же или более низком уровне", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он также добавил, что докторанты, врачи-фармацевты-интерны и врачи-резиденты, обучающиеся впервые в образовательных или научных учреждениях Украины, не подлежат призыву. Преподаватели с научной степенью, как уточнил чиновник, даже если они утратили статус научно-педагогических работников, смогут получить отсрочку. Также отсрочка будет предоставляться педагогам внешкольного образования, ведущим кружки эколого-натуралистической, технической или военно-патриотической направленности, при условии работы по основному месту до 1 января 2025 года. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009233827.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, верховная рада украины