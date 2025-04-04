https://ria.ru/20250404/ukraina-2009343019.html

США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио

США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025

США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио

США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:00:00+03:00

2025-04-04T15:00:00+03:00

2025-04-04T16:09:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009343741_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_15d583f4dec95be4cc6c0977ea006e9d.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал C-Span."Остаемся оптимистичными по поводу мира", - сказал Рубио журналистам.США считают, что в течение "недель" станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, добавил он, выразив надежду, что Москва настроена серьезно. При этом, он отметил, что, если в Вашингтоне поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию."Мы еще не знаем, скоро мы выясним... Он (Трамп - ред.) хочет завершить этот конфликт, он хочет проверить как можно раньше в начале своего срока, возможно ли закончить это на условиях, приемлемых для обеих сторон, потому что нельзя закончить конфликт, пока обе стороны не согласятся", - добавил Рубио.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html

https://ria.ru/20250217/rubio-1999732814.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, марко рубио, дональд трамп