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США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
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15:00 04.04.2025 (обновлено: 16:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009343019.html
США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио
США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио
США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:00:00+03:00
2025-04-04T16:09:00+03:00
в мире
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марко рубио
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал C-Span.&quot;Остаемся оптимистичными по поводу мира&quot;, - сказал Рубио журналистам.США считают, что в течение "недель" станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, добавил он, выразив надежду, что Москва настроена серьезно. При этом, он отметил, что, если в Вашингтоне поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию."Мы еще не знаем, скоро мы выясним... Он (Трамп - ред.) хочет завершить этот конфликт, он хочет проверить как можно раньше в начале своего срока, возможно ли закончить это на условиях, приемлемых для обеих сторон, потому что нельзя закончить конфликт, пока обе стороны не согласятся", - добавил Рубио.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250404/rubio-2009347449.html
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в мире, сша, россия, украина, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп
США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио

Рубио: США остаются оптимистичными по поводу мирного урегулирования на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал C-Span.
«

"Остаемся оптимистичными по поводу мира", - сказал Рубио журналистам.

Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США нужно видеть реальный прогресс по Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:09
США считают, что в течение "недель" станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, добавил он, выразив надежду, что Москва настроена серьезно. При этом, он отметил, что, если в Вашингтоне поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
«
"Мы еще не знаем, скоро мы выясним... Он (Трамп - ред.) хочет завершить этот конфликт, он хочет проверить как можно раньше в начале своего срока, возможно ли закончить это на условиях, приемлемых для обеих сторон, потому что нельзя закончить конфликт, пока обе стороны не согласятся", - добавил Рубио.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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