США оптимистично настроены по поводу мира на Украине, заявил Рубио
Рубио: США остаются оптимистичными по поводу мирного урегулирования на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США сохраняют оптимистичный настрой по поводу возможности мирного урегулирования на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал C-Span.
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"Остаемся оптимистичными по поводу мира", - сказал Рубио журналистам.
США считают, что в течение "недель" станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, добавил он, выразив надежду, что Москва настроена серьезно. При этом, он отметил, что, если в Вашингтоне поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию.
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"Мы еще не знаем, скоро мы выясним... Он (Трамп - ред.) хочет завершить этот конфликт, он хочет проверить как можно раньше в начале своего срока, возможно ли закончить это на условиях, приемлемых для обеих сторон, потому что нельзя закончить конфликт, пока обе стороны не согласятся", - добавил Рубио.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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