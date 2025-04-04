https://ria.ru/20250404/udary-2009306468.html

ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации подразделений СБУ и иностранных... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:03:00+03:00

2025-04-04T13:03:00+03:00

2025-04-04T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации подразделений СБУ и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 29 марта по 4 апреля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html

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Варвара Скокшина

россия, украина