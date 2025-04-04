https://ria.ru/20250404/udary-2009306468.html
ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации подразделений СБУ и иностранных... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:03:00+03:00
2025-04-04T13:03:00+03:00
2025-04-04T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации подразделений СБУ и иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 29 марта по 4 апреля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине
ВС России с 29 марта нанесли семь ударов по военным объектам на Украине