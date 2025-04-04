https://ria.ru/20250404/uchenye-2009241539.html
Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей
Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей - РИА Новости, 04.04.2025
Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей
Ученые Университета Киото заявили, что им удалось замедлить снижение функций почек у мышей с хронической болезнью этих органов путем трансплантации клеток,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:24:00+03:00
2025-04-04T04:24:00+03:00
2025-04-04T04:24:00+03:00
наука
япония
киотский университет
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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Ученые Университета Киото заявили, что им удалось замедлить снижение функций почек у мышей с хронической болезнью этих органов путем трансплантации клеток, полученных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), они планируют начать клинические испытания примерно через два года. Согласно пресс-релизу, "хроническая болезнь почек" представляет собой состояние, при котором отмечается снижение функции почек. При прогрессировании заболевание приводит к "терминальной стадии почечной недостаточности", требующей, например, диализа. Предполагается, что в Японии около 20 миллионов людей, страдающих от хронической болезни почек. Исследовательская группа Киотского университета создала клетки, которые служат прообразом почек, из iPS-клеток человека и трансплантировала около 3 миллионов таких клеток в почки мышей с хронической болезнью почек. В результате такие показатели, как уровень азота в мочевине крови, демонстрирующий функцию почек, улучшились до значений, близких к норме. Исследователи полагают, что белки, секретируемые трансплантированными клетками, способствовали созданию новых кровеносных сосудов в почках, что привело к улучшению симптомов. "Мы предполагаем начать клинические испытания примерно через два года, продолжая оценку безопасности, как если бы это была реальная трансплантация", - приводит, в свою очередь, слова профессора Университета Киото Кэндзи Осафунэ телеканал NHK.
https://ri.ria.ru/20250331/nauka-2007719586.html
https://ria.ru/20240820/nauka-1967028034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, киотский университет
Наука, Япония, Киотский университет
Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей
Снижение функций почек у мышей удалось замедлить путем трансплантации iPS-клеток
ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Ученые Университета Киото заявили, что им удалось замедлить снижение функций почек у мышей с хронической болезнью этих органов путем трансплантации клеток, полученных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), они планируют начать клинические испытания примерно через два года.
Согласно пресс-релизу, "хроническая болезнь почек" представляет собой состояние, при котором отмечается снижение функции почек. При прогрессировании заболевание приводит к "терминальной стадии почечной недостаточности", требующей, например, диализа. Предполагается, что в Японии
около 20 миллионов людей, страдающих от хронической болезни почек.
Исследовательская группа Киотского университета
создала клетки, которые служат прообразом почек, из iPS-клеток человека и трансплантировала около 3 миллионов таких клеток в почки мышей с хронической болезнью почек.
В результате такие показатели, как уровень азота в мочевине крови, демонстрирующий функцию почек, улучшились до значений, близких к норме.
Исследователи полагают, что белки, секретируемые трансплантированными клетками, способствовали созданию новых кровеносных сосудов в почках, что привело к улучшению симптомов.
"Мы предполагаем начать клинические испытания примерно через два года, продолжая оценку безопасности, как если бы это была реальная трансплантация", - приводит, в свою очередь, слова профессора Университета Киото Кэндзи Осафунэ телеканал NHK.