https://ria.ru/20250404/uchenye-2009241539.html

Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей

Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей - РИА Новости, 04.04.2025

Японские ученые замедлили снижение функций почек у мышей

Ученые Университета Киото заявили, что им удалось замедлить снижение функций почек у мышей с хронической болезнью этих органов путем трансплантации клеток,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:24:00+03:00

2025-04-04T04:24:00+03:00

2025-04-04T04:24:00+03:00

наука

япония

киотский университет

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ТОКИО, 4 апр - РИА Новости. Ученые Университета Киото заявили, что им удалось замедлить снижение функций почек у мышей с хронической болезнью этих органов путем трансплантации клеток, полученных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), они планируют начать клинические испытания примерно через два года. Согласно пресс-релизу, "хроническая болезнь почек" представляет собой состояние, при котором отмечается снижение функции почек. При прогрессировании заболевание приводит к "терминальной стадии почечной недостаточности", требующей, например, диализа. Предполагается, что в Японии около 20 миллионов людей, страдающих от хронической болезни почек. Исследовательская группа Киотского университета создала клетки, которые служат прообразом почек, из iPS-клеток человека и трансплантировала около 3 миллионов таких клеток в почки мышей с хронической болезнью почек. В результате такие показатели, как уровень азота в мочевине крови, демонстрирующий функцию почек, улучшились до значений, близких к норме. Исследователи полагают, что белки, секретируемые трансплантированными клетками, способствовали созданию новых кровеносных сосудов в почках, что привело к улучшению симптомов. "Мы предполагаем начать клинические испытания примерно через два года, продолжая оценку безопасности, как если бы это была реальная трансплантация", - приводит, в свою очередь, слова профессора Университета Киото Кэндзи Осафунэ телеканал NHK.

https://ri.ria.ru/20250331/nauka-2007719586.html

https://ria.ru/20240820/nauka-1967028034.html

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, киотский университет