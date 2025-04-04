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В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
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14:33 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html
В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа
В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа
Президент Дональд Трамп может пересмотреть военное присутствие США в Европе ради прекращения украинского конфликта, пишет британский журнал Unherd. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:33:00+03:00
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европа
россия
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может пересмотреть военное присутствие США в Европе ради прекращения украинского конфликта, пишет британский журнал Unherd."Трамп и его ближайшие доверенные лица в сфере национальной безопасности, похоже, более открыты, чем предыдущие администрации, для того, чтобы серьезно воспринимать проблемы безопасности России", — говорится в публикации.По данным издания, у Трампа получится быстро урегулировать украинский кризис, только если он будет обсуждать со своим коллегой Владимиром Путиным коренные причины его начала, включая обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на Восток и приближения американских войск к границам российского государства.При этом, пояснил автор, Соединенные Штаты не имеют никаких рычагов влияния на Москву, не могут позволить себе поставлять больше оружия Украине и не обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения противостояния. Таким образом, уменьшение своей роли в Европе может стать для администрации Трампа лучшим вариантом для урегулирования ситуации, добавил он.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
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европа, россия, москва, дональд трамп, нато
Европа, Россия, Москва, Дональд Трамп, НАТО
В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа

Unherd: Трамп может пересмотреть присутствие США в Европе ради России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может пересмотреть военное присутствие США в Европе ради прекращения украинского конфликта, пишет британский журнал Unherd.
«
"Трамп и его ближайшие доверенные лица в сфере национальной безопасности, похоже, более открыты, чем предыдущие администрации, для того, чтобы серьезно воспринимать проблемы безопасности России", — говорится в публикации.
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По данным издания, у Трампа получится быстро урегулировать украинский кризис, только если он будет обсуждать со своим коллегой Владимиром Путиным коренные причины его начала, включая обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на Восток и приближения американских войск к границам российского государства.
При этом, пояснил автор, Соединенные Штаты не имеют никаких рычагов влияния на Москву, не могут позволить себе поставлять больше оружия Украине и не обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения противостояния. Таким образом, уменьшение своей роли в Европе может стать для администрации Трампа лучшим вариантом для урегулирования ситуации, добавил он.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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