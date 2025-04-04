В Британии забили тревогу из-за возможного хода Трампа

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Unherd: Трамп может пересмотреть присутствие США в Европе ради России
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может пересмотреть военное присутствие США в Европе ради прекращения украинского конфликта, пишет британский журнал Unherd.
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"Трамп и его ближайшие доверенные лица в сфере национальной безопасности, похоже, более открыты, чем предыдущие администрации, для того, чтобы серьезно воспринимать проблемы безопасности России", — говорится в публикации.
По данным издания, у Трампа получится быстро урегулировать украинский кризис, только если он будет обсуждать со своим коллегой Владимиром Путиным коренные причины его начала, включая обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на Восток и приближения американских войск к границам российского государства.
При этом, пояснил автор, Соединенные Штаты не имеют никаких рычагов влияния на Москву, не могут позволить себе поставлять больше оружия Украине и не обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения противостояния. Таким образом, уменьшение своей роли в Европе может стать для администрации Трампа лучшим вариантом для урегулирования ситуации, добавил он.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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