https://ria.ru/20250404/svo-2009315948.html

Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю

Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 04.04.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшую неделю более 435 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:35:00+03:00

2025-04-04T13:35:00+03:00

2025-04-04T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008101484_399:545:3072:2048_1920x0_80_0_0_8386be65caa8e777b504e8c616a95c88.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшую неделю более 435 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 435-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность