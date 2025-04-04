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Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшую неделю более 435 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:35:00+03:00
2025-04-04T13:35:00+03:00
2025-04-04T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшую неделю более 435 военных Украины, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 435-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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сша, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
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Бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю
Минобороны: бойцы "Днепра" уничтожили более 435 боевиков ВСУ за неделю