https://ria.ru/20250404/svedeniya-2009395284.html

Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины

Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 04.04.2025

Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины

Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:29:00+03:00

2025-04-04T17:29:00+03:00

2025-04-04T17:55:00+03:00

луганская народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сбору разведданных в интересах иностранных спецслужб. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Белокуракинского района инициативно осуществил сбор сведений о размещении складов Росгвардии для спецслужб Украины", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что полученные данные задержанный передал представителю иностранной разведки для нанесения ударов по местам дислокации российских воинских частей.В отношении жителя ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009030747.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, происшествия