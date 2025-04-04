https://ria.ru/20250404/svedeniya-2009395284.html
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 04.04.2025
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины
Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:29:00+03:00
2025-04-04T17:29:00+03:00
2025-04-04T17:55:00+03:00
луганская народная республика
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сбору разведданных в интересах иностранных спецслужб. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Белокуракинского района инициативно осуществил сбор сведений о размещении складов Росгвардии для спецслужб Украины", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что полученные данные задержанный передал представителю иностранной разведки для нанесения ударов по местам дислокации российских воинских частей.В отношении жителя ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html
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луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Происшествия
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины
В ЛНР задержали мужчину за сбор данных о складах Росгвардии для Украины