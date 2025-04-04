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Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 04.04.2025
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17:29 04.04.2025 (обновлено: 17:55 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/svedeniya-2009395284.html
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины - РИА Новости, 04.04.2025
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины
Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T17:55:00+03:00
луганская народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сбору разведданных в интересах иностранных спецслужб. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Белокуракинского района инициативно осуществил сбор сведений о размещении складов Росгвардии для спецслужб Украины", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что полученные данные задержанный передал представителю иностранной разведки для нанесения ударов по местам дислокации российских воинских частей.В отношении жителя ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html
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луганская народная республика
россия
украина
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луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Происшествия
Жителя ЛНР задержали за сбор сведений для Украины

В ЛНР задержали мужчину за сбор данных о складах Росгвардии для Украины

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за сбор сведений о складах Росгвардии в интересах иностранной разведки, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по ФСВНГ (федеральная служба войск национальной гвардии РФ, Росгвардия - ред.) пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к сбору разведданных в интересах иностранных спецслужб. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Белокуракинского района инициативно осуществил сбор сведений о размещении складов Росгвардии для спецслужб Украины", - сообщили в ведомстве.
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Там отметили, что полученные данные задержанный передал представителю иностранной разведки для нанесения ударов по местам дислокации российских воинских частей.
В отношении жителя ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
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Луганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаПроисшествия
 
 
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