https://ria.ru/20250404/sud-2009316576.html

Суд не стал ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф

Суд не стал ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф - РИА Новости, 04.04.2025

Суд не стал ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф

Приморский районный суд Новороссийска назначил Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:37:00+03:00

2025-04-04T13:37:00+03:00

2025-04-04T14:17:00+03:00

происшествия

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Приморский районный суд Новороссийска назначил Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов, сообщил консорциум. "О решении Приморского районного суда... Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО "КТК-Р" в размере 200 000 рублей, без административного приостановления работы ВПУ", - говорится в сообщении. Об эксплуатации причалов консорциум сообщит дополнительно, добавили в КТК. Согласно материалам протокола об административном правонарушении, компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием выносных причальных устройств. Надзорным органом было предписано АО "КТК-Р" (оператор системы на территории РФ) устранить выявленные нарушения до 30 июня.В понедельник КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. В консорциуме пояснили, что все перевалочные операции на морском терминале будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

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происшествия, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия