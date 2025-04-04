https://ria.ru/20250404/stolovaya-2009451761.html

"Столовая №1" в центре Москвы приостановила работу

"Столовая №1" в центре Москвы приостановила работу - РИА Новости, 04.04.2025

"Столовая №1" в центре Москвы приостановила работу

"Столовая №1", находящаяся на улице Рождественка в центре Москвы, приостанавливает свою работу на 90 суток в связи с регистрацией двух случаев острого... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:01:00+03:00

2025-04-04T23:01:00+03:00

2025-04-04T23:04:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Столовая №1", находящаяся на улице Рождественка в центре Москвы, приостанавливает свою работу на 90 суток в связи с регистрацией двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей и нарушениями требований санитарного законодательства, сообщает Роспотребнадзор."Деятельность предприятия общественного питания "Столовая №1" приостановлена на 90 суток. В связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний в отношении ООО "Моседа" был составлен протокол о временном запрете деятельности и дело было передано в суд. Мещанским районным судом принято решение о приостановлении деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток", - говорится на сайте ведомства.По данным Роспотребнадзора, в ходе эпидемиологического расследования в связи с регистрацией двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей предприятия общественного питания "Столовая №1", при осмотре помещения предприятия общественного питания были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и технических регламентов.Подчеркивается, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.

https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия