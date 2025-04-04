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Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская" - РИА Новости, 04.04.2025
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15:12 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html
Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская"
Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская" - РИА Новости, 04.04.2025
Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская"
На будущей станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро начали сооружение основных конструкций вестибюлей, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:12:00+03:00
2025-04-04T15:12:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На будущей станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро начали сооружение основных конструкций вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На будущей станции "Звенигородская" строители приступили к монолитным работам – они ведут устройство плиты основания, стен и перекрытий платформенного участка, также приступили к сооружению монолита обоих вестибюлей станции. Основные конструкции станционного комплекса превысят 41 тысячу кубических метров бетона. В этот объем входит пассажирская зона, а также большой блок служебных и технических помещений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В сообщении уточняется, что станция готова почти на 35%. Она находится в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что менее чем за полгода специалистам удалось разработать грунт станционного котлована. Его объем составляет свыше 180 тысяч кубометров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станцию "Звенигородская" выполнят в монохромных цветах.
https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская"

Ефимов: начали сооружение конструкций вестибюлей станции метро "Звенигородская"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На будущей станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро начали сооружение основных конструкций вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На будущей станции "Звенигородская" строители приступили к монолитным работам – они ведут устройство плиты основания, стен и перекрытий платформенного участка, также приступили к сооружению монолита обоих вестибюлей станции. Основные конструкции станционного комплекса превысят 41 тысячу кубических метров бетона. В этот объем входит пассажирская зона, а также большой блок служебных и технических помещений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что станция готова почти на 35%. Она находится в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.
В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что менее чем за полгода специалистам удалось разработать грунт станционного котлована. Его объем составляет свыше 180 тысяч кубометров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станцию "Звенигородская" выполнят в монохромных цветах.
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