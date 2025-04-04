https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html

Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская"

Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская" - РИА Новости, 04.04.2025

Ефимов: началось сооружение конструкций вестибюлей станции "Звенигородская"

На будущей станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро начали сооружение основных конструкций вестибюлей, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:12:00+03:00

2025-04-04T15:12:00+03:00

2025-04-04T15:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На будущей станции "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро начали сооружение основных конструкций вестибюлей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На будущей станции "Звенигородская" строители приступили к монолитным работам – они ведут устройство плиты основания, стен и перекрытий платформенного участка, также приступили к сооружению монолита обоих вестибюлей станции. Основные конструкции станционного комплекса превысят 41 тысячу кубических метров бетона. В этот объем входит пассажирская зона, а также большой блок служебных и технических помещений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса.В сообщении уточняется, что станция готова почти на 35%. Она находится в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.В свою очередь глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что менее чем за полгода специалистам удалось разработать грунт станционного котлована. Его объем составляет свыше 180 тысяч кубометров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станцию "Звенигородская" выполнят в монохромных цветах.

https://ria.ru/20250403/efimov-2009081509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы