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Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев - РИА Новости, 04.04.2025
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05:53 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ssha-2009246348.html
Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев
Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев - РИА Новости, 04.04.2025
Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев
Власти города Нортгленн в американском штате Колорадо приняли законодательное ограничение, запрещающее одновременно иметь более четырех кошек или собак в одном... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:53:00+03:00
2025-04-04T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти города Нортгленн в американском штате Колорадо приняли законодательное ограничение, запрещающее одновременно иметь более четырех кошек или собак в одном доме, в случае нарушения правоохранители смогут конфисковать животных, сообщает издание Newsweek со ссылкой на постановление. "С 1 августа жителям Нортгленна запрещено содержать более четырех собак, кошек или и тех, и других одновременно. Любой, у кого в настоящее время имеется больше домашних животных, чем позволяет новый лимит, может подать заявление на "исключение для ранее принадлежавших домашних животных" до вступления постановления в силу", - пишет издание. Отмечается, что попытка утаить нового дополнительного питомца может привести к тому, что власти принудительно заберут его по решению суда. Постановление было введено после того, как жители выразили обеспокоенность чрезмерным шумом и отходами, вызванными большим количеством домашних животных в некоторых районах.
https://ria.ru/20241227/sobaka-1991662303.html
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колорадо, в мире
Колорадо, В мире
Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев

Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев из-за шума

© Pixabay / StockSnapКошка и собака
Кошка и собака - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Pixabay / StockSnap
Кошка и собака. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти города Нортгленн в американском штате Колорадо приняли законодательное ограничение, запрещающее одновременно иметь более четырех кошек или собак в одном доме, в случае нарушения правоохранители смогут конфисковать животных, сообщает издание Newsweek со ссылкой на постановление.
"С 1 августа жителям Нортгленна запрещено содержать более четырех собак, кошек или и тех, и других одновременно. Любой, у кого в настоящее время имеется больше домашних животных, чем позволяет новый лимит, может подать заявление на "исключение для ранее принадлежавших домашних животных" до вступления постановления в силу", - пишет издание.
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Отмечается, что попытка утаить нового дополнительного питомца может привести к тому, что власти принудительно заберут его по решению суда.
Постановление было введено после того, как жители выразили обеспокоенность чрезмерным шумом и отходами, вызванными большим количеством домашних животных в некоторых районах.
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