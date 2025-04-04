https://ria.ru/20250404/ssha-2009246348.html

Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев

Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев - РИА Новости, 04.04.2025

Жителям Нортгленна в США запретили иметь более четырех питомцев

Власти города Нортгленн в американском штате Колорадо приняли законодательное ограничение, запрещающее одновременно иметь более четырех кошек или собак в одном... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:53:00+03:00

2025-04-04T05:53:00+03:00

2025-04-04T05:53:00+03:00

колорадо

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти города Нортгленн в американском штате Колорадо приняли законодательное ограничение, запрещающее одновременно иметь более четырех кошек или собак в одном доме, в случае нарушения правоохранители смогут конфисковать животных, сообщает издание Newsweek со ссылкой на постановление. "С 1 августа жителям Нортгленна запрещено содержать более четырех собак, кошек или и тех, и других одновременно. Любой, у кого в настоящее время имеется больше домашних животных, чем позволяет новый лимит, может подать заявление на "исключение для ранее принадлежавших домашних животных" до вступления постановления в силу", - пишет издание. Отмечается, что попытка утаить нового дополнительного питомца может привести к тому, что власти принудительно заберут его по решению суда. Постановление было введено после того, как жители выразили обеспокоенность чрезмерным шумом и отходами, вызванными большим количеством домашних животных в некоторых районах.

https://ria.ru/20241227/sobaka-1991662303.html

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колорадо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

колорадо, в мире