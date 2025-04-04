https://ria.ru/20250404/ssha-2009236066.html

США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент

США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент - РИА Новости, 04.04.2025

США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент

США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:39:00+03:00

2025-04-04T02:39:00+03:00

2025-04-04T02:39:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax. "Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он. По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт