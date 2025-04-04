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США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент - РИА Новости, 04.04.2025
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02:39 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ssha-2009236066.html
США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент
США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент - РИА Новости, 04.04.2025
США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент
США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:39:00+03:00
2025-04-04T02:39:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax. "Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он. По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html
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экономика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США могли установить большие пошлины на импорт, заявил вице-президент

Вице-президент Вэнс: США могли установить гораздо большие пошлины на импорт

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
"Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
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По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 21:47
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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