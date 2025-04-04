https://ria.ru/20250404/ssha-2009231540.html
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России
Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:34:00+03:00
2025-04-04T01:34:00+03:00
2025-04-04T09:10:00+03:00
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кирилл дмитриев
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России
Дмитриев: компании из США потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России