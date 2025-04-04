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Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России - РИА Новости, 04.04.2025
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01:34 04.04.2025 (обновлено: 09:10 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ssha-2009231540.html
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России - РИА Новости, 04.04.2025
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России
Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:34:00+03:00
2025-04-04T09:10:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России

Дмитриев: компании из США потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ
00:56
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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