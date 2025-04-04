https://ria.ru/20250404/ssha-2009231540.html

Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России

Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России - РИА Новости, 04.04.2025

Дмитриев рассказал, сколько потеряли американские компании, уйдя из России

Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:34:00+03:00

2025-04-04T01:34:00+03:00

2025-04-04T09:10:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, уйдя из России, заявил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "На самом деле американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России", - сообщил он по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009228443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире