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Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 04.04.2025 (обновлено: 10:51 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009244251.html
Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении
Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2025
Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении
Украинские войска не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также потому что ощущают... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:12:00+03:00
2025-04-04T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
нато
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также потому что ощущают приближение победы ВС РФ, рассказал командир танкового взвода с позывным "Колос", освобождавший Весёлое в ДНР. Об освобождении Весёлого Минобороны РФ сообщило накануне. "Противник на нашем направлении, как и до этого, особо не сопротивляется, так как уже вооружение, позиции, всё устарело у них, поэтому такого прямо сильного очага сопротивления не чувствуется. (Мы) прошли хорошо, прорвали оборону противника и сейчас движемся далее", - сказал "Колос". "Возможно, уже тоже понимают, что всё идёт к нашей победе. То есть этого никак не избежать, сопротивляться особо нечего, лучше пойти сдаться, сохранить свою жизнь, чем погибнуть на этом поле боя и не уйти оттуда никогда", - добавил он. "Колос" уточнил, что во время штурма Весёлого сначала огонь по позициям противника вела артиллерия, в том числе реактивная. После этого пехота сначала заходить небольшими группами, а затем заезжать на бронетехнике. Основная трудность современной войны, по словам командира взвода, заключается в использовании противником беспилотников. Однако у российских бойцов есть средства противодействия им. В основном, это средства РЭБ, в том числе самодельные. На бронетехнику они навешивают сетки, цепи, транспортировочные ленты, рассказал "Колос". Среди трофейной техники, которую удалось получить российским военнослужащим, он назвал боевые бронированные машины, стрелковое оружие образцов стран НАТО, различные гранаты и экипировку.
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, НАТО, Безопасность
Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении

ВСУ не оказывали сильного сопротивления ВС РФ при освобождении Веселого в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также потому что ощущают приближение победы ВС РФ, рассказал командир танкового взвода с позывным "Колос", освобождавший Весёлое в ДНР.
Об освобождении Весёлого Минобороны РФ сообщило накануне.
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"Противник на нашем направлении, как и до этого, особо не сопротивляется, так как уже вооружение, позиции, всё устарело у них, поэтому такого прямо сильного очага сопротивления не чувствуется. (Мы) прошли хорошо, прорвали оборону противника и сейчас движемся далее", - сказал "Колос".
«
"Возможно, уже тоже понимают, что всё идёт к нашей победе. То есть этого никак не избежать, сопротивляться особо нечего, лучше пойти сдаться, сохранить свою жизнь, чем погибнуть на этом поле боя и не уйти оттуда никогда", - добавил он.
"Колос" уточнил, что во время штурма Весёлого сначала огонь по позициям противника вела артиллерия, в том числе реактивная. После этого пехота сначала заходить небольшими группами, а затем заезжать на бронетехнике.
Основная трудность современной войны, по словам командира взвода, заключается в использовании противником беспилотников. Однако у российских бойцов есть средства противодействия им. В основном, это средства РЭБ, в том числе самодельные. На бронетехнику они навешивают сетки, цепи, транспортировочные ленты, рассказал "Колос".
Среди трофейной техники, которую удалось получить российским военнослужащим, он назвал боевые бронированные машины, стрелковое оружие образцов стран НАТО, различные гранаты и экипировку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаНАТОБезопасность
 
 
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