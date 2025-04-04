https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009244251.html

Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении

Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2025

Российский командир рассказал о ситуации на Южнодонецком направлении

Украинские войска не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также потому что ощущают... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:12:00+03:00

2025-04-04T05:12:00+03:00

2025-04-04T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска не оказывают сильного сопротивления на южнодонецком направлении из-за устаревших техники и оборудованных позиций, а также потому что ощущают приближение победы ВС РФ, рассказал командир танкового взвода с позывным "Колос", освобождавший Весёлое в ДНР. Об освобождении Весёлого Минобороны РФ сообщило накануне. "Противник на нашем направлении, как и до этого, особо не сопротивляется, так как уже вооружение, позиции, всё устарело у них, поэтому такого прямо сильного очага сопротивления не чувствуется. (Мы) прошли хорошо, прорвали оборону противника и сейчас движемся далее", - сказал "Колос". "Возможно, уже тоже понимают, что всё идёт к нашей победе. То есть этого никак не избежать, сопротивляться особо нечего, лучше пойти сдаться, сохранить свою жизнь, чем погибнуть на этом поле боя и не уйти оттуда никогда", - добавил он. "Колос" уточнил, что во время штурма Весёлого сначала огонь по позициям противника вела артиллерия, в том числе реактивная. После этого пехота сначала заходить небольшими группами, а затем заезжать на бронетехнике. Основная трудность современной войны, по словам командира взвода, заключается в использовании противником беспилотников. Однако у российских бойцов есть средства противодействия им. В основном, это средства РЭБ, в том числе самодельные. На бронетехнику они навешивают сетки, цепи, транспортировочные ленты, рассказал "Колос". Среди трофейной техники, которую удалось получить российским военнослужащим, он назвал боевые бронированные машины, стрелковое оружие образцов стран НАТО, различные гранаты и экипировку.

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, нато, безопасность