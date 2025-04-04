https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009244059.html

ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:09:00+03:00

2025-04-04T05:09:00+03:00

2025-04-04T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. "За сутки было обнаружено и уничтожено четыре пикапа с личным составом, до пяти неонацистов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что повышение навыков скрытной воздушной разведки БПЛА группировки "Днепр" позволяет увеличивать дальность поражения целей и сокращать время на их уничтожение. "Подготовили оборудование, подняли "птицу", долетели, сделали "объективку" (объективный контроль – ред.). Увидели, что противник, расчет из четырех машин. Покружили, убедились и отработали по этим пикапам", - рассказал журналистам один из военнослужащих расчета БПЛА с позывным "Дантист".

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность