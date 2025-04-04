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ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 04.04.2025 (обновлено: 10:52 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009244059.html
ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:09:00+03:00
2025-04-04T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. "За сутки было обнаружено и уничтожено четыре пикапа с личным составом, до пяти неонацистов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что повышение навыков скрытной воздушной разведки БПЛА группировки "Днепр" позволяет увеличивать дальность поражения целей и сокращать время на их уничтожение. "Подготовили оборудование, подняли "птицу", долетели, сделали "объективку" (объективный контроль – ред.). Увидели, что противник, расчет из четырех машин. Покружили, убедились и отработали по этим пикапам", - рассказал журналистам один из военнослужащих расчета БПЛА с позывным "Дантист".
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили пикапы с личным составом ВСУ в Запорожской области

Российские операторы БПЛА уничтожили четыре пикапа ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили четыре пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"За сутки было обнаружено и уничтожено четыре пикапа с личным составом, до пяти неонацистов ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
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В Минобороны отметили, что повышение навыков скрытной воздушной разведки БПЛА группировки "Днепр" позволяет увеличивать дальность поражения целей и сокращать время на их уничтожение.
"Подготовили оборудование, подняли "птицу", долетели, сделали "объективку" (объективный контроль – ред.). Увидели, что противник, расчет из четырех машин. Покружили, убедились и отработали по этим пикапам", - рассказал журналистам один из военнослужащих расчета БПЛА с позывным "Дантист".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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