https://ria.ru/20250404/sovfedja-2009379612.html

В Совфеде прокомментировали поправки в закон "О ветеранах"

В Совфеде прокомментировали поправки в закон "О ветеранах" - РИА Новости, 04.04.2025

В Совфеде прокомментировали поправки в закон "О ветеранах"

Изменения в закон "О ветеранах" не приравнивает военных корреспондентов к военнослужащим, речь идет о предоставлении им государственных социальных гарантий,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Изменения в закон "О ветеранах" не приравнивает военных корреспондентов к военнослужащим, речь идет о предоставлении им государственных социальных гарантий, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР, автор проекта Александр Волошин. Согласно предложенной инициативе, статус ветерана боевых действий и, соответственно, положенные меры социальной поддержки смогут получить журналисты, работавшие в зоне проведения спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территории, где введено военное положение. "Предложенный мной законопроект не предусматривает введения дополнительных федеральных законов и новых понятийных категорий. Предлагается дополнить соответствующей статьей Федеральный закон "О ветеранах". В предлагаемом проекте действие поправок распространяется не только на журналистов, работающих в зоне СВО, но и на тех, кто доносит правду во всех "горячих точках" мира", - заявил Волошин. Он также отметил, что статус ветерана боевых действий "не приравнивает сотрудников СМИ к комбатантам, а действует исключительно через призму предоставления государственных социальных гарантий". По словам законодателя, "тема стала особенно актуальной в эти дни, когда за нашими журналистами врагом объявлена настоящая охота, а международные организации и институты продолжают закрывать глаза на эти вопиющие нарушения". "В связи с тем, что в защите о журналистах на передовой заинтересованы многие органы власти – и Совет Федерации, и Государственная дума, и Минобороны, и Минцифры, предлагаю объединить наши усилия и привести позиции к общему знаменателю, выработать и принять необходимые поправки в законодательство в кратчайшие сроки. При этом обязательно нужно учесть мнение профессионального сообщества", - сказал сенатор. Сейчас по документу идут консультации с профильными ведомствами, пояснил он. По мнению Волошина, решение о присвоении особого статуса военкорам назрело давно и не требует отлагательств. "Уверен, что вместе мы наконец-то выполним свой долг перед нашими ребятами, ежедневно подвергающим свои жизни риску, чтобы донести объективную картину до людей", - заключил политик. Минобороны РФ поддержит идею дать возможность присваивать статус ветерана боевых действий военкорам, но в рамках отдельного законопроекта, заявил ранее замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20250404/kreml-2009315044.html

https://ria.ru/20240819/zakonoproekt-1966955270.html

https://ria.ru/20250403/veterany-2009144742.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, донецкая народная республика, александр волошин, виктор горемыкин, совет федерации рф, госдума рф