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Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.04.2025
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21:23 04.04.2025 (обновлено: 22:17 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009443179.html
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.04.2025
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:23:00+03:00
2025-04-04T22:17:00+03:00
куба
россия
гавана
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 4 апр — РИА Новости. Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости.Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.В Гаване прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.С российской стороны соглашение подписал замминистра здравоохранения Олег Салагай, а с кубинской — первый заместитель министра здравоохранения Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.Всего два государства подписали 13 документов о сотрудничестве. Как ранее подчеркнул Чернышенко, Москва продолжит оказывать республике экономическую поддержку и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009173663.html
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куба, россия, гавана, дмитрий чернышенко, олег салагай
Куба, Россия, Гавана, Дмитрий Чернышенко, Олег Салагай
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас
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ГАВАНА, 4 апр — РИА Новости. Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
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В Гаване прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
С российской стороны соглашение подписал замминистра здравоохранения Олег Салагай, а с кубинской — первый заместитель министра здравоохранения Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.
Всего два государства подписали 13 документов о сотрудничестве.
Как ранее подчеркнул Чернышенко, Москва продолжит оказывать республике экономическую поддержку и гуманитарную помощь.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес по время встречи. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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КубаРоссияГаванаДмитрий ЧернышенкоОлег Салагай
 
 
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