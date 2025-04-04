https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009443179.html

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.04.2025

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве

Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:23:00+03:00

2025-04-04T21:23:00+03:00

2025-04-04T22:17:00+03:00

куба

россия

гавана

дмитрий чернышенко

олег салагай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009354444_0:217:2839:1814_1920x0_80_0_0_97f16d023912bf2eeab83ab2184e73b7.jpg

ГАВАНА, 4 апр — РИА Новости. Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости.Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.В Гаване прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.С российской стороны соглашение подписал замминистра здравоохранения Олег Салагай, а с кубинской — первый заместитель министра здравоохранения Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.Всего два государства подписали 13 документов о сотрудничестве. Как ранее подчеркнул Чернышенко, Москва продолжит оказывать республике экономическую поддержку и гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009173663.html

куба

россия

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, россия, гавана, дмитрий чернышенко, олег салагай