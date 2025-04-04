Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве
Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас
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ГАВАНА, 4 апр — РИА Новости. Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
В Гаване прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
С российской стороны соглашение подписал замминистра здравоохранения Олег Салагай, а с кубинской — первый заместитель министра здравоохранения Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.
Всего два государства подписали 13 документов о сотрудничестве.
Как ранее подчеркнул Чернышенко, Москва продолжит оказывать республике экономическую поддержку и гуманитарную помощь.