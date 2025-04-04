https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009294122.html

Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий

Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий - РИА Новости, 04.04.2025

Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий

Белоруссия и Россия планируют в текущем году подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции электронных систем прослеживаемости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:04:00+03:00

2025-04-04T12:04:00+03:00

2025-04-04T12:04:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют в текущем году подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий, что позволит создать общий рынок, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. "В этом году предстоит важное событие - мы должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции всех наших электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий, что позволит полностью обеспечить взаимопроникновение ювелирных изделий на рынки наших двух стран и полностью создать общий рынок", - сказал Моисеев журналистам в пятницу в Минске. Он подчеркнул, что таким образом будет облегчена продажа белорусских ювелирных изделий в России и российских - в Белоруссии. "Полностью будет общий рынок: клеймо, сделанное в Белоруссии, будет признаваться в России, а сделанное в России - в Белоруссии", - продолжил замминистра. По его словам, в этом году стороны должны подойти к полной интеграции своих электронных систем, так что будет достаточно постановки на учет изделия ювелиром в одной стране, чтобы прослеживать его путь до продажи в другой стране. Он также отметил, что у Белоруссии и России есть совместный проект по маркетплейсу в области торговли ювелирными изделиями и продвижению продукции на рынки третьих стран. Моисеев заявил, что в текущем году планируется запустить его в тестовом режиме.

https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html

https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008929623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, алексей моисеев