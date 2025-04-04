Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий
Россия и Белоруссия заключат соглашение об общем рынке ювелирной продукции
Ювелирные изделия
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют в текущем году подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий, что позволит создать общий рынок, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
"В этом году предстоит важное событие - мы должны подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и полной интеграции всех наших электронных систем прослеживаемости в области ювелирных изделий, что позволит полностью обеспечить взаимопроникновение ювелирных изделий на рынки наших двух стран и полностью создать общий рынок", - сказал Моисеев журналистам в пятницу в Минске.
Он подчеркнул, что таким образом будет облегчена продажа белорусских ювелирных изделий в России и российских - в Белоруссии. "Полностью будет общий рынок: клеймо, сделанное в Белоруссии, будет признаваться в России, а сделанное в России - в Белоруссии", - продолжил замминистра.
По его словам, в этом году стороны должны подойти к полной интеграции своих электронных систем, так что будет достаточно постановки на учет изделия ювелиром в одной стране, чтобы прослеживать его путь до продажи в другой стране.
Он также отметил, что у Белоруссии и России есть совместный проект по маркетплейсу в области торговли ювелирными изделиями и продвижению продукции на рынки третьих стран. Моисеев заявил, что в текущем году планируется запустить его в тестовом режиме.