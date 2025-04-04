https://ria.ru/20250404/skoraya-2009297613.html
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2025
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:17:00+03:00
2025-04-04T12:17:00+03:00
2025-04-04T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле дома номер 20 на Донской улице столкнулись автомобиль скорой помощи и Мercedes", - сказал собеседник агентства. По его словам, машина скорой помощи ехала без пациента. "У трех сотрудников скорой различные ушибы", - добавил собеседник агентства, уточнив, что в легковой машине, по предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.Позднее собеседник агентства добавил, что при столкновении с иномаркой машина скорой помощи перевернулась на бок.
https://ria.ru/20250324/burjatija-2006859922.html
https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 20 на Донской улице столкнулись автомобиль скорой помощи и Мercedes", - сказал собеседник агентства.
По его словам, машина скорой помощи ехала без пациента.
"У трех сотрудников скорой различные ушибы", - добавил собеседник агентства, уточнив, что в легковой машине, по предварительной информации, пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ
.
Позднее собеседник агентства добавил, что при столкновении с иномаркой машина скорой помощи перевернулась на бок.