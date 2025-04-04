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В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2025
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12:17 04.04.2025 (обновлено: 12:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/skoraya-2009297613.html
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи - РИА Новости, 04.04.2025
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи
Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.04.2025
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происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле дома номер 20 на Донской улице столкнулись автомобиль скорой помощи и Мercedes", - сказал собеседник агентства. По его словам, машина скорой помощи ехала без пациента. "У трех сотрудников скорой различные ушибы", - добавил собеседник агентства, уточнив, что в легковой машине, по предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.Позднее собеседник агентства добавил, что при столкновении с иномаркой машина скорой помощи перевернулась на бок.
https://ria.ru/20250324/burjatija-2006859922.html
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи

На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три сотрудника скорой помощи

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Трое сотрудников скорой помощи пострадали при столкновении с легковушкой на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 20 на Донской улице столкнулись автомобиль скорой помощи и Мercedes", - сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Бурятии в ДТП с машиной скорой помощи пострадала медсестра
24 марта, 08:05
По его словам, машина скорой помощи ехала без пациента.
"У трех сотрудников скорой различные ушибы", - добавил собеседник агентства, уточнив, что в легковой машине, по предварительной информации, пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
Позднее собеседник агентства добавил, что при столкновении с иномаркой машина скорой помощи перевернулась на бок.
Последствия наезда машины скорой помощи на остановку общественного транспорта на улице Кировоградская на юге Москвы. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
На юге Москвы машина скорой влетела в остановку
28 марта, 20:34
 
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