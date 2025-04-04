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Сийярто рассказал о влиянии Рубио на европейских министров - РИА Новости, 04.04.2025
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00:30 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/siyyarto-2009226663.html
Сийярто рассказал о влиянии Рубио на европейских министров
Сийярто рассказал о влиянии Рубио на европейских министров - РИА Новости, 04.04.2025
Сийярто рассказал о влиянии Рубио на европейских министров
Европейские министры в присутствии госсекретаря США Марка Рубио меняют свое поведение и меньше критикуют США и Венгрию, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:30:00+03:00
2025-04-04T00:30:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Европейские министры в присутствии госсекретаря США Марка Рубио меняют свое поведение и меньше критикуют США и Венгрию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Чувствуется, что европейские союзники в присутствии американского госсекретаря не позволяют себе столь резкого тона, как в его отсутствие... Когда здесь находится госсекретарь США, они не так смело критикуют президента США или его правительство, поэтому тон совершенно другой", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета глав МИД стран НАТО. По его словам, позиция Венгрии тоже изменилась, поскольку то, что раньше говорил один Будапешт, "теперь говорит и самый влиятельный игрок". "Есть шутка о том, как мышь и слон переходят мост, и мышь говорит: "Дамбо, ты слышал, как мы топаем?" Поэтому, когда самый большой говорит то же самое, что и мы, очевидно, это ставит нас в совершенно иное положение, чем раньше", - отметил Сийярто. Министр добавил, что со сменой власти в США "политическая стратегия, которую до сих пор пытались отодвинуть на обочину и представить как радикальную и изолированную, стала мейнстримом".
https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009025423.html
https://ria.ru/20250317/rubio-2005434723.html
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в мире, сша, венгрия, будапешт, петер сийярто, марко рубио, нато
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Марко Рубио, НАТО
Сийярто рассказал о влиянии Рубио на европейских министров

Сийярто: европейские министры в присутствии Рубио меньше критикуют США и Венгрию

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Европейские министры в присутствии госсекретаря США Марка Рубио меняют свое поведение и меньше критикуют США и Венгрию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Чувствуется, что европейские союзники в присутствии американского госсекретаря не позволяют себе столь резкого тона, как в его отсутствие... Когда здесь находится госсекретарь США, они не так смело критикуют президента США или его правительство, поэтому тон совершенно другой", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета глав МИД стран НАТО.
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По его словам, позиция Венгрии тоже изменилась, поскольку то, что раньше говорил один Будапешт, "теперь говорит и самый влиятельный игрок".
"Есть шутка о том, как мышь и слон переходят мост, и мышь говорит: "Дамбо, ты слышал, как мы топаем?" Поэтому, когда самый большой говорит то же самое, что и мы, очевидно, это ставит нас в совершенно иное положение, чем раньше", - отметил Сийярто.
Министр добавил, что со сменой власти в США "политическая стратегия, которую до сих пор пытались отодвинуть на обочину и представить как радикальную и изолированную, стала мейнстримом".
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В миреСШАВенгрияБудапештПетер СийяртоМарко РубиоНАТО
 
 
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