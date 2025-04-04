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Ситников поблагодарил костромских неонатологов за высокий профессионализм

Ситников поблагодарил костромских неонатологов за высокий профессионализм - РИА Новости, 04.04.2025

Ситников поблагодарил костромских неонатологов за высокий профессионализм

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил костромских неонатологов за высокий профессионализм, подчеркнув, что благодаря их качественной... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:15:00+03:00

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КОСТРОМА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поблагодарил костромских неонатологов за высокий профессионализм, подчеркнув, что благодаря их качественной работе здоровых малышей в регионе становится больше, сообщили РИА Новости в роддоме города Костромы. С неонатологами роддома и областной больницы глава региона Сергей Ситников встретился в преддверии профессионального праздника. Сначала поздравил Карину Румянцеву, которая два дня назад родила первенца Михаила. Молодая мама рассказала, что роды прошли хорошо. По ее словам, врачи очень много внимания уделяют молодым мамочкам, показывают, как правильно обращаться с ребенком. На встрече главврач роддома Анна Федоренко отметила, что молодых специалистов привлекают меры поддержки, разработанные по поручению губернатора Сергея Ситникова. Ежегодно коллектив костромского роддома пополняется молодыми кадрами. С 2020 года принято 18 врачей, в том числе, пять неонатологов и три анестезиолога-реаниматолога. "Пациенты отмечают, какие здесь хорошие врачи и медсестры. За последние 10 лет младенческая смертность сократилась практически в два раза. Без сомнения, это ваша работа. За все ваши успехи вам большое спасибо", - поблагодарил врачей губернатор. По решению Сергея Ситникова в этом году для неонатологической службы региона будет закуплено дополнительное оснащение, отмечалось на встрече. На эти цели из федерального бюджета привлечено более 100 миллионов рублей. Будут приобретены, в частности, оборудованные кювезы для новорожденных, системы для транспортировки недоношенных детей с помощью санавиации, системы вентиляции легких для младенцев с высокой степенью недоношенности. Ситников напомнил, что прорабатывается вопрос о строительстве нового родильного дома. Важный для региона проект был поддержан президентом России Владимиром Путиным на встрече с губернатором. Уже разработана проектная документация, зарезервирован участок под строительство. Работы планируется начать уже в следующем году. "Конечно, мы всем коллективом губернатора поддерживаем. И его заслуга, что он понимает, что роддом необходим, он нам доверяет и понимает, что у нас есть кадры, которые могут оказывать помощь высокого уровня. Нам очень приятно, что эта тема стала приоритетной при встрече главы региона с президентом", - подчеркнула главврач костромского роддома Анна Федоренко. Неонатолог Ольга Лебедева после встречи с губернатором отметила, что ее порадовал тот факт, что у губернатора, несмотря на его высокий пост, сложился с врачами простой человечный разговор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, костромская область, сергей ситников, владимир путин, кострома, здоровье - общество, россия