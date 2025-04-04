https://ria.ru/20250404/shura-2009334453.html

Вылез из нищеты, но потерял все за два года: как сейчас живет певец Шура

Вылез из нищеты, но потерял все за два года: как сейчас живет певец Шура - РИА Новости, 04.04.2025

Вылез из нищеты, но потерял все за два года: как сейчас живет певец Шура

Он приехал в Москву без зубов, но с кассетой с записями своих песен в кармане, и заселился в гостиницу возле Ботанического сада. Денег на жилье хватило только... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:10:00+03:00

2025-04-04T19:10:00+03:00

2025-04-04T19:10:00+03:00

шоубиз

москва

шура (александр медведев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009369402_0:17:2686:1528_1920x0_80_0_0_6bc85ac135aa1e868c1bd1d8161b3fb3.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Он приехал в Москву без зубов, но с кассетой с записями своих песен в кармане, и заселился в гостиницу возле Ботанического сада. Денег на жилье хватило только на неделю, а потом будущий певец жил на улице, ночевал на лавочке в Ботаническом саду, где питался собранной черноплодной рябины.Пройдет всего года два-три, и он будет выступать на главном мероприятии страны - "Песне года".Певец Шура, он же Александр Медведев, с удивительной судьбой, которая подняла его высоко, а затем бросила на самый низ.Беззубый парнишка из новосибирского ресторанаВ конце 80-х, во времена перестройки, в новосибирском ресторане "Русь" пел весьма странный парнишка. Он работал практически за еду, иногда под конец вечера обходя зал, собирая с поддатых завсегдатаев заведения мятые купюры.Манера выступления у него была весьма оригинальная: выступал в платьях в пол, жеманничал и кривлялся. В те времена он уже жил с бабушкой, которая работала в том же ресторане поваром.Бабушка забрала Сашу к себе после того, как мать отдала его в детский дом, чтобы не мешал устраивать личную жизнь в новой семье. Парню пришлось бросить школу перед выпуском из-за финансовых затруднений, и целиком посвятил себя ресторанным выступлениям.Сложности добавляло и отсутствие передних зубов, выбитых ему братом в 12-летнем возрасте, которые вставить он тоже не мог из-за отсутствия денег.Тем не менее начинающий певец нашел в себе силы поехать покорять столицу.В Москве снимал квартиру вместе с проституткойПервое время певцу пришлось нелегко, он буквально ночевал на улице. А затем снимал двухкомнатную квартиру вместе с представительницей одной древнейшей профессии.Затем Шура попал в популярный клуб "Манхэттен-Экспресс" на кастинг певцов. Ему удалось покорить публику оригинальной манерой исполнения, раскованностью и эпатажным имиджем, и он получил работу в заведении.В дальнейшем ставка на эпатаж сработала, его костюмы были откровенно вызывающими, а отсутствие трёх передних зубов Шура сделал своей фишкой.Певцу повезло познакомиться с композитором и продюсером Павлом Есениным. Именно он написал для начинающего исполнителя несколько песен, которые стали хитами: "Отшумели летние дожди", "Холодная луна", "Зимушка-Зима".И вот вчерашний бродяга на вершине славы, за песни "Ты не верь слезам" и "Твори добро" Шура получил дважды награду "Золотой граммофон", а также звание лучшего исполнителя на фестивале "Песня года" в 1998 и 1999 году.Пришла зависимость и болезниВместе с появлением больших денег у Шуры появилось много новых друзей, услужливо предлагавших ему сначала алкоголь, а позже и вещества куда серьёзнее.Певец попал в жестокую наркотическую зависимость, наркотиков нужно было всё больше, он спускал на них огромные суммы и даже не задумывался о том, в какую крутую бездну катится.В 2002 году, находясь на пике популярности, Шура внезапно исчезает из публичного поля. Он перестал выступать, не появлялся на светских тусовках. Позже стало известно о том, что ему пришлось лечиться от онкологического заболевания и наркотической зависимости.Оказавшись перед лицом смерти, артисту удалось переосмыслить всю свою жизнь, начал бороться с зависимостью и спустя несколько лет смог её победить, потом избавился и от алкоголизма."Моя страна меня полюбила"Исполнитель вернулся на эстраду, но сейчас ему далеко до популярности девяностых. Он полностью сменил имидж, вставил зубы и чувствует себя в новом облике совершенно гармонично.Впрочем, и новый облик певца нравится далеко не всем, после выхода на экраны музыкальной комедии "Иван Васильевич меняет всё" на артиста обрушилась лавина критики.Шура ответил весьма эмоционально. "Страна приняла меня в трусах и накрашенным", – отметил исполнитель и добавил: "Я родился, вырос, живу, жил и умру здесь! Это моя Родина!"Певец и дальше намерен радовать зрителей своим творчеством, даже если оно кому-то не нравится.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, шура (александр медведев)