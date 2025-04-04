https://ria.ru/20250404/shturmovik-2009325325.html
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области
Каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины пропал без вести во время нападения на Курскую область, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:10:00+03:00
2025-04-04T14:10:00+03:00
2025-04-04T14:12:00+03:00
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КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины пропал без вести во время нападения на Курскую область, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север". По его словам, в списках потерь бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав. "При штатной численности бригады приблизительно 4000 человек, боевой состав (3 батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", - сказал представитель группировки войск "Север". Он добавил, что в действительности потери ВСУ, скорее всего, значительно выше. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009232628.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области
Половина штурмовиков 82-й бригады ВСУ пропали без вести в Курской области