Рейтинг@Mail.ru
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 04.04.2025 (обновлено: 14:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/shturmovik-2009325325.html
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области
Каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины пропал без вести во время нападения на Курскую область, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:10:00+03:00
2025-04-04T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины пропал без вести во время нападения на Курскую область, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север". По его словам, в списках потерь бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав. "При штатной численности бригады приблизительно 4000 человек, боевой состав (3 батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", - сказал представитель группировки войск "Север". Он добавил, что в действительности потери ВСУ, скорее всего, значительно выше. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250404/zhitelnitsa-2009232628.html
https://ria.ru/20250403/vsu-2009163103.html
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Каждый второй штурмовик 82-й бригады ВСУ пропал без вести в Курской области

Половина штурмовиков 82-й бригады ВСУ пропали без вести в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины пропал без вести во время нападения на Курскую область, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".
По его словам, в списках потерь бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих. При этом за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Жители курского села рассказали об обещании ВСУ раздать украинские паспорта
Вчера, 01:55
"При штатной численности бригады приблизительно 4000 человек, боевой состав (3 батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", - сказал представитель группировки войск "Север".
Он добавил, что в действительности потери ВСУ, скорее всего, значительно выше.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
3 апреля, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала