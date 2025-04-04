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Солнцев открыл новую школу в Оренбургской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:30 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/shkola-2009376246.html
Солнцев открыл новую школу в Оренбургской области
Солнцев открыл новую школу в Оренбургской области - РИА Новости, 04.04.2025
Солнцев открыл новую школу в Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев открыл второй корпус школы в ЖК "Заречье" поселка Ленина, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:30:00+03:00
2025-04-04T16:30:00+03:00
оренбургская область
оренбургский район
евгений солнцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев открыл второй корпус школы в ЖК "Заречье" поселка Ленина, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Здание корпуса №2 школы рассчитано на 825 учеников, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Церемония открытия прошла в Оренбургском районе в пятницу. В мероприятии также участвовал сенатор РФ от Оренбургской области Андрей Шевченко. "Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за национальные проекты, в том числе “Образование”, которые позволяют нам строить такие объекты. Это долгожданная для поселка школа. Знаю, что есть масштабные планы по дальнейшему развитию – созданию творческих направлений, чтобы ребята могли заниматься дополнительно. Я уверен, что у вас все получится. Есть крепкая база, есть желание двигаться вперед, значит, будет и результат", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Так, кабинеты физики, химии и биологии оснастили современными лабораториями. В распоряжении учащихся появились цифровые микроскопы, фотоаппараты и телескоп со штативами, большой виртуальный планетарий. Для проведения уроков труда оборудованы мастерские по обработке дерева и металла. Всем необходимым инвентарем оснастили площадки для занятий спортом: малый и большой спортивные залы, тренажерный зал, волейбольное, баскетбольное и футбольное поля, а также детские игровые площадки. В новом корпусе и на прилегающей территории создали условия для людей с ограниченными возможностями: установлены подъемники и два лифта. В целях обеспечения безопасности в здании предусмотрена система видеонаблюдения. Кроме того, с нового учебного года будут организованы творческие кружки и спортивные секции.
https://ria.ru/20250404/solntsev-2009296812.html
https://ria.ru/20250402/solntsev-2008842123.html
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оренбургский район, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургский район, Евгений Солнцев
Солнцев открыл новую школу в Оренбургской области

Солнцев открыл второй корпус школы в оренбургском поселке Ленина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев открыл второй корпус школы в ЖК "Заречье" поселка Ленина, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Здание корпуса №2 школы рассчитано на 825 учеников, его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 12:10
Церемония открытия прошла в Оренбургском районе в пятницу. В мероприятии также участвовал сенатор РФ от Оренбургской области Андрей Шевченко.
"Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за национальные проекты, в том числе “Образование”, которые позволяют нам строить такие объекты. Это долгожданная для поселка школа. Знаю, что есть масштабные планы по дальнейшему развитию – созданию творческих направлений, чтобы ребята могли заниматься дополнительно. Я уверен, что у вас все получится. Есть крепкая база, есть желание двигаться вперед, значит, будет и результат", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Так, кабинеты физики, химии и биологии оснастили современными лабораториями. В распоряжении учащихся появились цифровые микроскопы, фотоаппараты и телескоп со штативами, большой виртуальный планетарий. Для проведения уроков труда оборудованы мастерские по обработке дерева и металла.
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Всем необходимым инвентарем оснастили площадки для занятий спортом: малый и большой спортивные залы, тренажерный зал, волейбольное, баскетбольное и футбольное поля, а также детские игровые площадки.
В новом корпусе и на прилегающей территории создали условия для людей с ограниченными возможностями: установлены подъемники и два лифта. В целях обеспечения безопасности в здании предусмотрена система видеонаблюдения.
Кроме того, с нового учебного года будут организованы творческие кружки и спортивные секции.
 
Оренбургская областьОренбургский районЕвгений Солнцев
 
 
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