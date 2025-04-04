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Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза - РИА Новости, 04.04.2025
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19:11 04.04.2025 (обновлено: 19:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/sandu-2009424551.html
Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза
Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза - РИА Новости, 04.04.2025
Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза
Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:11:00+03:00
2025-04-04T19:12:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала, разразившегося вокруг закона об амнистии, сообщила в пятницу пресс-служба ЛДПМ. Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. Администрация пенитенциарных учреждений оспаривает это решение в апелляционной палате. "ЛДПМ просит президента Майю Санду немедленно созвать заседание Высшего Совета Безопасности. В рамках заседания ВСБ должна быть проведена всесторонняя оценка законодательства с целью его оперативного пересмотра", - говорится в заявлении, опубликованном ЛДПМ в связи со сандалом. Оппозиция полагает, что необходимо разработать и утвердить план действий и назначить ответственные учреждения для реализации конкретных мер. Например, обеспечить усиленную защиту сотрудников полиции, прокуроров и судей, участвовавших в расследовании особо тяжких преступлений. "Нужно провести расследование для установления лиц, ответственных за создание ситуации, угрожающей безопасности граждан Молдавии. Обеспечить полную и достоверную информированность общественности о данной очень серьезной ситуации, касающейся безопасности граждан Молдавии", — говорится в заявлении. В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008887293.html
https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html
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в мире, молдавия, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза

Оппозиция просит Санду созвать Совбез из-за сказала вокруг закона об амнистии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала, разразившегося вокруг закона об амнистии, сообщила в пятницу пресс-служба ЛДПМ.
Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. Администрация пенитенциарных учреждений оспаривает это решение в апелляционной палате.
Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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2 апреля, 14:05
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"ЛДПМ просит президента Майю Санду немедленно созвать заседание Высшего Совета Безопасности. В рамках заседания ВСБ должна быть проведена всесторонняя оценка законодательства с целью его оперативного пересмотра", - говорится в заявлении, опубликованном ЛДПМ в связи со сандалом.
Оппозиция полагает, что необходимо разработать и утвердить план действий и назначить ответственные учреждения для реализации конкретных мер. Например, обеспечить усиленную защиту сотрудников полиции, прокуроров и судей, участвовавших в расследовании особо тяжких преступлений.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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«
"Нужно провести расследование для установления лиц, ответственных за создание ситуации, угрожающей безопасности граждан Молдавии. Обеспечить полную и достоверную информированность общественности о данной очень серьезной ситуации, касающейся безопасности граждан Молдавии", — говорится в заявлении.
В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
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