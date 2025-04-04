Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза
Оппозиция просит Санду созвать Совбез из-за сказала вокруг закона об амнистии
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала, разразившегося вокруг закона об амнистии, сообщила в пятницу пресс-служба ЛДПМ.
Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. Администрация пенитенциарных учреждений оспаривает это решение в апелляционной палате.
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"ЛДПМ просит президента Майю Санду немедленно созвать заседание Высшего Совета Безопасности. В рамках заседания ВСБ должна быть проведена всесторонняя оценка законодательства с целью его оперативного пересмотра", - говорится в заявлении, опубликованном ЛДПМ в связи со сандалом.
Оппозиция полагает, что необходимо разработать и утвердить план действий и назначить ответственные учреждения для реализации конкретных мер. Например, обеспечить усиленную защиту сотрудников полиции, прокуроров и судей, участвовавших в расследовании особо тяжких преступлений.
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"Нужно провести расследование для установления лиц, ответственных за создание ситуации, угрожающей безопасности граждан Молдавии. Обеспечить полную и достоверную информированность общественности о данной очень серьезной ситуации, касающейся безопасности граждан Молдавии", — говорится в заявлении.
В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
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