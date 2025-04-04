https://ria.ru/20250404/sandu-2009424551.html

Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза

Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза - РИА Новости, 04.04.2025

Молдавская оппозиция попросила Санду созвать заседание Совбеза

Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:11:00+03:00

2025-04-04T19:11:00+03:00

2025-04-04T19:12:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии просит президента Майю Санду созвать заседание Высшего совета безопасности из-за скандала, разразившегося вокруг закона об амнистии, сообщила в пятницу пресс-служба ЛДПМ. Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Анатолий Фалкэ ранее сообщил в СМИ, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. Администрация пенитенциарных учреждений оспаривает это решение в апелляционной палате. "ЛДПМ просит президента Майю Санду немедленно созвать заседание Высшего Совета Безопасности. В рамках заседания ВСБ должна быть проведена всесторонняя оценка законодательства с целью его оперативного пересмотра", - говорится в заявлении, опубликованном ЛДПМ в связи со сандалом. Оппозиция полагает, что необходимо разработать и утвердить план действий и назначить ответственные учреждения для реализации конкретных мер. Например, обеспечить усиленную защиту сотрудников полиции, прокуроров и судей, участвовавших в расследовании особо тяжких преступлений. "Нужно провести расследование для установления лиц, ответственных за создание ситуации, угрожающей безопасности граждан Молдавии. Обеспечить полную и достоверную информированность общественности о данной очень серьезной ситуации, касающейся безопасности граждан Молдавии", — говорится в заявлении. В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.

https://ria.ru/20250402/kishinev-2008887293.html

https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, задержание главы гагаузии гуцул