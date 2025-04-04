Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио
Рубио: из-за пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые вредят США
© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам.
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"Я не думаю, что будет справедливо сказать, что экономики рушатся. Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимостях акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США. Мы должны перезагрузить мировой торговый порядок", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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