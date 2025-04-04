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Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
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16:54 04.04.2025 (обновлено: 18:22 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rubio-2009383637.html
Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио
Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:54:00+03:00
2025-04-04T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. "Я не думаю, что будет справедливо сказать, что экономики рушатся. Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимостях акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США. Мы должны перезагрузить мировой торговый порядок", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html
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цены на нефть, сша, брюссель, марко рубио, дональд трамп, нато, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Брюссель, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио

Рубио: из-за пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые вредят США

© AP Photo / Jacquelyn MartinГосударственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 4 апреля 2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам.
«
"Я не думаю, что будет справедливо сказать, что экономики рушатся. Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимостях акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США. Мы должны перезагрузить мировой торговый порядок", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
3 апреля, 21:47
 
Цены на нефтьСШАБрюссельМарко РубиоДональд ТрампНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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