https://ria.ru/20250404/rubio-2009383637.html

Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио

Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025

Из-за пошлин рушатся не экономики, а рынки, вредящие США, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:54:00+03:00

2025-04-04T16:54:00+03:00

2025-04-04T18:22:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. "Я не думаю, что будет справедливо сказать, что экономики рушатся. Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимостях акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США. Мы должны перезагрузить мировой торговый порядок", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

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Наталья Макарова

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