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Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum - РИА Новости, 04.04.2025
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Республика Татарстан
 
10:36 04.04.2025 (обновлено: 11:41 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/roskongress-2009271258.html
Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum
Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum - РИА Новости, 04.04.2025
Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum
Международный турнир молодых шеф-поваров состоится 14-16 мая в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:36:00+03:00
2025-04-04T11:41:00+03:00
россия
казань
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Международный турнир молодых шеф-поваров состоится 14-16 мая в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс". "В рамках культурной программы KazanForum на площадке МВЦ "Казань Экспо" пройдет международный турнир молодых поваров Young chefs international. Все гости форума смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами", - говорится в сообщении. В этом году на турнире в Казани ожидается более 100 участников - поваров в возрасте до 25 лет из разных стран. Вместе с наставниками - поварами известных казанских ресторанов они будут готовить сет из трех блюд (закуска, горячее и десерт), используя только традиционные продукты из стран. В финале каждый из участников представит свое блюдо международному жюри. Как уточнили организаторы международного турнира, участие в нем уже подтвердили команды из Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Сенегала, Туниса, Ливана, Ирана, Марокко и Турции. В этом году в турнире впервые примет участие Саудовская Аравия. В ближайшее время ожидается подтверждение участия от представителей Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. "Наш турнир проходит в уникальном формате. Это первый в мире опыт, когда блюда, которые готовят финалисты, адаптируют под продажу для гостей. На всех известных соревнованиях дегустируют только судьи. У нас же рестораны в коллаборации с молодыми шефами будут готовить турнирные блюда. В каждом бенто-боксе можно попробовать национальные кухни: закуску, горячее, десерт и напиток", - рассказал руководитель дирекции турнира Михаил Шарипов. Оценивать работы будет судейская комиссия, состоящая из опытных шеф-поваров, руководителей ресторанных ассоциаций разных стран. В этом году участники международной судейской коллегии планируют подписать первый в истории меморандум о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Меморандум направлен на решение проблемы утечки талантов из регионов. Кроме того, в рамках турнира состоятся соревнования среди российских региональных команд - "Лига юниоров". Эти соревнования предоставят будущим профессионалам возможность продемонстрировать свое мастерство, улучшить навыки и получить ценную обратную связь от признанных мастеров кулинарного искусства. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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россия, казань
Россия, Казань, Республика Татарстан
Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum

"Росконгресс": международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСимволика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Символика Фонда "Росконгресс". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Международный турнир молодых шеф-поваров состоится 14-16 мая в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс".
"В рамках культурной программы KazanForum на площадке МВЦ "Казань Экспо" пройдет международный турнир молодых поваров Young chefs international. Все гости форума смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами", - говорится в сообщении.
В этом году на турнире в Казани ожидается более 100 участников - поваров в возрасте до 25 лет из разных стран. Вместе с наставниками - поварами известных казанских ресторанов они будут готовить сет из трех блюд (закуска, горячее и десерт), используя только традиционные продукты из стран. В финале каждый из участников представит свое блюдо международному жюри.
Как уточнили организаторы международного турнира, участие в нем уже подтвердили команды из Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Сенегала, Туниса, Ливана, Ирана, Марокко и Турции. В этом году в турнире впервые примет участие Саудовская Аравия. В ближайшее время ожидается подтверждение участия от представителей Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.
"Наш турнир проходит в уникальном формате. Это первый в мире опыт, когда блюда, которые готовят финалисты, адаптируют под продажу для гостей. На всех известных соревнованиях дегустируют только судьи. У нас же рестораны в коллаборации с молодыми шефами будут готовить турнирные блюда. В каждом бенто-боксе можно попробовать национальные кухни: закуску, горячее, десерт и напиток", - рассказал руководитель дирекции турнира Михаил Шарипов.
Оценивать работы будет судейская комиссия, состоящая из опытных шеф-поваров, руководителей ресторанных ассоциаций разных стран. В этом году участники международной судейской коллегии планируют подписать первый в истории меморандум о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Меморандум направлен на решение проблемы утечки талантов из регионов.
Кроме того, в рамках турнира состоятся соревнования среди российских региональных команд - "Лига юниоров". Эти соревнования предоставят будущим профессионалам возможность продемонстрировать свое мастерство, улучшить навыки и получить ценную обратную связь от признанных мастеров кулинарного искусства.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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