https://ria.ru/20250404/roskongress-2009271258.html

Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum

Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum - РИА Новости, 04.04.2025

Международный турнир молодых шеф-поваров пройдет на KazanForum

Международный турнир молодых шеф-поваров состоится 14-16 мая в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:36:00+03:00

2025-04-04T10:36:00+03:00

2025-04-04T11:41:00+03:00

россия

казань

республика татарстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970884060_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_7a40cd4bee2361545c369234393b6a38.jpg

КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Международный турнир молодых шеф-поваров состоится 14-16 мая в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", сообщает фонд "Росконгресс". "В рамках культурной программы KazanForum на площадке МВЦ "Казань Экспо" пройдет международный турнир молодых поваров Young chefs international. Все гости форума смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами", - говорится в сообщении. В этом году на турнире в Казани ожидается более 100 участников - поваров в возрасте до 25 лет из разных стран. Вместе с наставниками - поварами известных казанских ресторанов они будут готовить сет из трех блюд (закуска, горячее и десерт), используя только традиционные продукты из стран. В финале каждый из участников представит свое блюдо международному жюри. Как уточнили организаторы международного турнира, участие в нем уже подтвердили команды из Малайзии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Сенегала, Туниса, Ливана, Ирана, Марокко и Турции. В этом году в турнире впервые примет участие Саудовская Аравия. В ближайшее время ожидается подтверждение участия от представителей Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. "Наш турнир проходит в уникальном формате. Это первый в мире опыт, когда блюда, которые готовят финалисты, адаптируют под продажу для гостей. На всех известных соревнованиях дегустируют только судьи. У нас же рестораны в коллаборации с молодыми шефами будут готовить турнирные блюда. В каждом бенто-боксе можно попробовать национальные кухни: закуску, горячее, десерт и напиток", - рассказал руководитель дирекции турнира Михаил Шарипов. Оценивать работы будет судейская комиссия, состоящая из опытных шеф-поваров, руководителей ресторанных ассоциаций разных стран. В этом году участники международной судейской коллегии планируют подписать первый в истории меморандум о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Меморандум направлен на решение проблемы утечки талантов из регионов. Кроме того, в рамках турнира состоятся соревнования среди российских региональных команд - "Лига юниоров". Эти соревнования предоставят будущим профессионалам возможность продемонстрировать свое мастерство, улучшить навыки и получить ценную обратную связь от признанных мастеров кулинарного искусства. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008793346.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань