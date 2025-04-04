https://ria.ru/20250404/rosaviatsiya-2009241054.html

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу - РИА Новости, 04.04.2025

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации". РИА Новости, 04.04.2025

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

москва

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации"."В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", — говорится в публикации.Ограничения вводили в ночь на пятницу для обеспечения безопасности полетов. В период действия этих мер запасные аэродромы приняли 22 самолета.

https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

жуковский

россия

москва

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, общество