https://ria.ru/20250404/rosaviatsiya-2009241054.html
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу - РИА Новости, 04.04.2025
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации". РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:15:00+03:00
2025-04-04T04:15:00+03:00
2025-04-04T04:23:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации"."В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", — говорится в публикации.Ограничения вводили в ночь на пятницу для обеспечения безопасности полетов. В период действия этих мер запасные аэродромы приняли 22 самолета.
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Общество
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения