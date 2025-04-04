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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу - РИА Новости, 04.04.2025
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04:15 04.04.2025 (обновлено: 04:23 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rosaviatsiya-2009241054.html
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу - РИА Новости, 04.04.2025
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации". РИА Новости, 04.04.2025
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жуковский
домодедово (аэропорт)
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москва
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации"."В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", — говорится в публикации.Ограничения вводили в ночь на пятницу для обеспечения безопасности полетов. В период действия этих мер запасные аэродромы приняли 22 самолета.
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жуковский
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Общество
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на работу, говорится в Telegram-канале "Росавиации".
"В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", — говорится в публикации.
Ограничения вводили в ночь на пятницу для обеспечения безопасности полетов. В период действия этих мер запасные аэродромы приняли 22 самолета.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Вчера, 19:38
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМоскваОбщество
 
 
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