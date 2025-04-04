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Глава ФРС не стал оценивать вероятность рецессии в США - РИА Новости, 04.04.2025
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18:54 04.04.2025 (обновлено: 18:55 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/retsessiya-2009421224.html
Глава ФРС не стал оценивать вероятность рецессии в США
Глава ФРС не стал оценивать вероятность рецессии в США - РИА Новости, 04.04.2025
Глава ФРС не стал оценивать вероятность рецессии в США
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:54:00+03:00
2025-04-04T18:55:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
джером пауэлл
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл. "Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния. Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
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экономика, цены на нефть, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Глава ФРС не стал оценивать вероятность рецессии в США

Глава ФРС Пауэлл заявил, что не готов оценивать вероятность рецессии в США

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл.
«
"Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния.
Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
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