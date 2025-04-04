Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже
Путин поблагодарил работников музеев за финансовую поддержку коллег в Судже
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников музеев российских регионов за финансовую поддержку своих коллег из краеведческого музея в Судже Курской области, который пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.
В пятницу глава государства принял в Кремле министра культуры Ольгу Любимову. Она рассказала президенту, как федеральные музеи из разных регионов страны помогают разрушенному при отступлении ВСУ краеведческому музею в Судже, перечисляя собранные с продаж средства на восстановление музея.
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"Отдельные чувства вызывало в чате, где переписываются все музеи, где они говорят: "Коллеги, давайте в эти выходные - прекрасные выходные, в которые в музеи придут тысячи и тысячи человек, все наши сборы мы передадим Судже". И там, знаете, подряд идет: "Павловск с вами", "Великий Новгород поддержит", "Дальний Восток на связи, работаем", - рассказала Любимова.
Она отметила, что уже удалось собрать 90 миллионов рублей в помощь музею в Судже.
"Спасибо", - отреагировал Путин.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено.
Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место.