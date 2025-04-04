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Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже - РИА Новости, 04.04.2025
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14:51 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/putin-2009338612.html
Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже
Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже - РИА Новости, 04.04.2025
Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже
Президент России Владимир Путин поблагодарил работников музеев российских регионов за финансовую поддержку своих коллег из краеведческого музея в Судже Курской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:51:00+03:00
2025-04-04T14:51:00+03:00
суджа
россия
курская область
владимир путин
ольга любимова
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников музеев российских регионов за финансовую поддержку своих коллег из краеведческого музея в Судже Курской области, который пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В пятницу глава государства принял в Кремле министра культуры Ольгу Любимову. Она рассказала президенту, как федеральные музеи из разных регионов страны помогают разрушенному при отступлении ВСУ краеведческому музею в Судже, перечисляя собранные с продаж средства на восстановление музея. "Отдельные чувства вызывало в чате, где переписываются все музеи, где они говорят: "Коллеги, давайте в эти выходные - прекрасные выходные, в которые в музеи придут тысячи и тысячи человек, все наши сборы мы передадим Судже". И там, знаете, подряд идет: "Павловск с вами", "Великий Новгород поддержит", "Дальний Восток на связи, работаем", - рассказала Любимова. Она отметила, что уже удалось собрать 90 миллионов рублей в помощь музею в Судже. "Спасибо", - отреагировал Путин. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено. Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место.
https://ria.ru/20250315/hinshtejn-2005203611.html
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суджа, россия, курская область, владимир путин, ольга любимова, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Суджа, Россия, Курская область, Владимир Путин, Ольга Любимова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Путин поблагодарил работников музеев за поддержку коллег в Судже

Путин поблагодарил работников музеев за финансовую поддержку коллег в Судже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников музеев российских регионов за финансовую поддержку своих коллег из краеведческого музея в Судже Курской области, который пострадал в результате атаки со стороны ВСУ.
В пятницу глава государства принял в Кремле министра культуры Ольгу Любимову. Она рассказала президенту, как федеральные музеи из разных регионов страны помогают разрушенному при отступлении ВСУ краеведческому музею в Судже, перечисляя собранные с продаж средства на восстановление музея.
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"Отдельные чувства вызывало в чате, где переписываются все музеи, где они говорят: "Коллеги, давайте в эти выходные - прекрасные выходные, в которые в музеи придут тысячи и тысячи человек, все наши сборы мы передадим Судже". И там, знаете, подряд идет: "Павловск с вами", "Великий Новгород поддержит", "Дальний Восток на связи, работаем", - рассказала Любимова.
Она отметила, что уже удалось собрать 90 миллионов рублей в помощь музею в Судже.
"Спасибо", - отреагировал Путин.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. ВСУ при отступлении 14 марта нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, погибла сотрудница, еще двое человек ранены, историческое здание было практически уничтожено.
Суджанский краеведческий музей был основан в 1962 году, он располагался в двухэтажном доме Чупилова, построенном в конце XIX века и признанном памятником архитектуры. После атаки ВСУ врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место.
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СуджаРоссияКурская областьВладимир ПутинОльга ЛюбимоваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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