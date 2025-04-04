https://ria.ru/20250404/prazdnik-2009177651.html

4 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля в России и в мире по календарю

4 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Праздничный весенний календарь подсказывает россиянам сразу несколько интересных способов провести 4 апреля 2025 года. Ведь на этот день выпадает множество... РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Праздничный весенний календарь подсказывает россиянам сразу несколько интересных способов провести 4 апреля 2025 года. Ведь на этот день выпадает множество достойных профессиональных, международных и других значимых дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие известные личности отмечают свой день рождения - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииПрофессиональных или национальных праздников в нашей стране на 4 апреля не приходится. Однако свои дни рождения отмечают несколько выдающихся деятелей науки и искусства, да и в истории России этот день отметился рядом значимых событий.Церковный праздник сегодня4 апреля по православному календарю отмечается день памяти священномученика Василия Анкирского, пресвитера. Он стойкость сохранил преданность своей вере даже в период масштабного распространения ереси, за что был неоднократно подвергнут суровым мучениям.На эту же дату приходится и празднование иконы Божией Матери “Изборская”. Считается, что именно этот образ спас Изборск от разорения шведами, которые сжигали и разрушали соседние города. Местные жители молились перед иконой на протяжении 40 дней, и город избежал печальной участи.Также в этот день чтят память:Народный праздникВ народном календаре этот день упоминается под различными названиями: и как Василий Теплый, и как Василий Парник, и как Василий Солнечник. К этой апрельской дате теплая и солнечная весенняя погода уже, как правило, становилась нормой. Впрочем, после долгой зимы люди не только грелись в согревающих лучах, но и пекли особые калачи, а также следили за солнцем в поисках особых примет. Так, если утром оно поднималось над горизонтом в красных кругах, грядущий урожай будет богатым.Свои приметы существовали и для тех, кто планировал строить новый дом или, например, хозяйственную постройку. Им полагалось внимательно наблюдать не за солнцем, а за тем, в какую сторону собирается вода от ручейков и капели. На этой территории возводить любые строения считалось нежелательным.Связывали с Василием Теплым и ряд запретов. Так, девушки в этот день не занимались рукоделием, да и вывешивать выстиранное белье на свежий воздух считалось плохой приметой. Какой сегодня праздник в миреДля ряда стран 4 апреля в первую очередь известен как Международный день Интернета. Его история началась в 1998 году и тесно связана с памятью католического святого Исидора Севильского, который в настоящее время официально объявлен покровителем Всемирной паутины и компьютеров.В этот же день свой неофициальный профессиональный праздник отмечают специалисты, чья работа самым непосредственным образом связана с виртуальными площадками - День веб-мастера. На выбор даты повлиял не только выпадающий на тот же день праздник Интернета; считается, что очень уж напоминает написание даты (4.04) всем хорошо известную “ошибку 404”.А поклонники братьев наших меньших 4 апреля отмечают Всемирный день крысы.Памятные даты в истории1719 год - стартовало строительство Ладожского канала в Санкт-Петербурге;1833 год - впервые опубликовано полное издание знаменитого романа Александра Пушкина “Евгений Онегин”;1932 год - выделен витамин C (также известный как аскорбиновая кислота).Кто родился 4 апреля из знаменитостейВ этот день на свет появились:ИмениныСвои именины 4 апреля отмечают Аглаида и Аполлинария, Василий и Василиса, Дарья и Таисия, Исаакий и другие.

https://ria.ru/20250404/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250404/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250331/verbnaya-1931078113.html

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Артем Смирнов

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