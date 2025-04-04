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В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки - РИА Новости, 04.04.2025
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома горит в Междуреченске на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС спасены 17, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:03:00+03:00
2025-04-04T22:03:00+03:00
2025-04-04T22:11:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в Междуреченске на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС спасены 17, сообщает пресс-служба МЧС России."В Кузбассе пожарные МЧС России тушат жилой дом. В Междуреченске горит кровля пятиэтажного здания на площади 900 квадратных метрах... Самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Силами МЧС России спасены 17 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время пожар локализован.Для обогрева эвакуированных организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома развёрнут пункт временного размещения на 244 места.
https://ria.ru/20250303/moskva-2002850147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Междуреченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
МЧС: в Междуреченске на площади 900 квадратов загорелась крыша пятиэтажки