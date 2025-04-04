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В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки - РИА Новости, 04.04.2025
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22:03 04.04.2025 (обновлено: 22:11 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009446504.html
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки - РИА Новости, 04.04.2025
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома горит в Междуреченске на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС спасены 17, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:03:00+03:00
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происшествия
междуреченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в Междуреченске на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС спасены 17, сообщает пресс-служба МЧС России."В Кузбассе пожарные МЧС России тушат жилой дом. В Междуреченске горит кровля пятиэтажного здания на площади 900 квадратных метрах... Самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Силами МЧС России спасены 17 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время пожар локализован.Для обогрева эвакуированных организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома развёрнут пункт временного размещения на 244 места.
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междуреченск
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происшествия, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Междуреченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки

МЧС: в Междуреченске на площади 900 квадратов загорелась крыша пятиэтажки

© РИА Новости / Георгий ЗимаревСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в Междуреченске на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС спасены 17, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"В Кузбассе пожарные МЧС России тушат жилой дом. В Междуреченске горит кровля пятиэтажного здания на площади 900 квадратных метрах... Самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Силами МЧС России спасены 17 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время пожар локализован.
Для обогрева эвакуированных организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома развёрнут пункт временного размещения на 244 места.
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ПроисшествияМеждуреченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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