Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 04.04.2025 (обновлено: 19:14 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009424891.html
Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес
Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес - РИА Новости, 04.04.2025
Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес
Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:13:00+03:00
2025-04-04T19:14:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963005115_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fe185b6a32efd2a6ec4b58253f79bdb2.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8. Позднее ведомство сообщало, что пожар локализован. "В Тверской области пожарные МЧС России не допустили перехода огня на другие жилые дома и лес. Площадь пожара составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено шесть сбросов воды объемом 18 тонн. В тушении задействованы 57 человек и 21 единица техники. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972757409.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963005115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df73259b5821c8749f59851fa613de79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес

Пожарные не допустили перехода огня на дома и лес в поселке в Тверской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПожарный вертолет
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пожарный вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8. Позднее ведомство сообщало, что пожар локализован.
«
"В Тверской области пожарные МЧС России не допустили перехода огня на другие жилые дома и лес. Площадь пожара составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено шесть сбросов воды объемом 18 тонн. В тушении задействованы 57 человек и 21 единица техники. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.
Тушение пожаров в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров
14 сентября 2024, 22:13
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала