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Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес

Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес - РИА Новости, 04.04.2025

Пожар в Тверской области не перешел на другие дома и лес

Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:13:00+03:00

2025-04-04T19:13:00+03:00

2025-04-04T19:14:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и лес в Тверской области, где горели строения, площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что 10 строений загорелись в поселке Ранцево в Тверской области, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8. Позднее ведомство сообщало, что пожар локализован. "В Тверской области пожарные МЧС России не допустили перехода огня на другие жилые дома и лес. Площадь пожара составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено шесть сбросов воды объемом 18 тонн. В тушении задействованы 57 человек и 21 единица техники. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972757409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш