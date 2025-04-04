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Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
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20:59 04.04.2025 (обновлено: 21:00 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009440956.html
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год,... РИА Новости, 04.04.2025
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сша
дональд трамп
скотт бессент
такер карлсон
введение трампом пошлин на импорт
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, дональд трамп, скотт бессент, такер карлсон, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Такер Карлсон, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа

Бессент: пошлины Трампа могут принести экономике $300-600 миллиардов в год

© Fotolia / GivagaАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Американский доллар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент.
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"Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 20:20
Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места.
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАДональд ТрампСкотт БессентТакер КарлсонВведение Трампом пошлин на импортМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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