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Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:59:00+03:00
2025-04-04T20:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. "Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов (долларов - ред.) в год? Конечно", - заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, дональд трамп, скотт бессент, такер карлсон, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Такер Карлсон, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США, В мире
Глава Минфина США оценил возможные доходы от пошлин Трампа
Бессент: пошлины Трампа могут принести экономике $300-600 миллиардов в год