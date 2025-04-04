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Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США - РИА Новости, 04.04.2025
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15:25 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/poshliny-2009352122.html
Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США
Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США - РИА Новости, 04.04.2025
Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров. РИА Новости, 04.04.2025
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введение трампом пошлин на импорт
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров. "Мы сейчас определяем даты (планируемого визита президента Турции в США - ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров. Рассчитываем увидеть в реальности то позитивное отношение к Турции (со стороны США - ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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цены на нефть, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Введение Трампом пошлин на импорт
Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США

Эрдоган заявил о планах Анкары обсудить с Вашингтоном новые пошлины США

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров.
«
"Мы сейчас определяем даты (планируемого визита президента Турции в США - ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров. Рассчитываем увидеть в реальности то позитивное отношение к Турции (со стороны США - ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Цены на нефтьСШАТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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