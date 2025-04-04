https://ria.ru/20250404/poshliny-2009352122.html

Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США

Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США - РИА Новости, 04.04.2025

Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:25:00+03:00

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2025-04-04T15:25:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров. "Мы сейчас определяем даты (планируемого визита президента Турции в США - ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров. Рассчитываем увидеть в реальности то позитивное отношение к Турции (со стороны США - ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, введение трампом пошлин на импорт