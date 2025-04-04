Эрдоган назвал главную тему переговоров Турции с США
Эрдоган заявил о планах Анкары обсудить с Вашингтоном новые пошлины США
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает обсудить с Вашингтоном новые пошлины США, это одна из главных тем планируемых переговоров.
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"Мы сейчас определяем даты (планируемого визита президента Турции в США - ред.). Наши коллеги также поедут в США. На этих переговорах будут обсуждаться новые пошлины. Это возможно будет главной темой переговоров. Рассчитываем увидеть в реальности то позитивное отношение к Турции (со стороны США - ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.