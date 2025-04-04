https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009421879.html
Двойных: посевная кампания в Подмосковье может начаться с 15 апреля
Двойных: посевная кампания в Подмосковье может начаться с 15 апреля - РИА Новости, 04.04.2025
Двойных: посевная кампания в Подмосковье может начаться с 15 апреля
Посевная кампания в Подмосковье в этом году может начаться с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными, сообщил министр сельского... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:56:00+03:00
2025-04-04T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посевная кампания в Подмосковье в этом году может начаться с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. В регионе завершается проверка готовности сельхозтехники к старту весенних полевых работ, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семенного материала преимущественно отечественного производства. "По прогнозу, в этом году ожидаем, что посевная кампания в Подмосковье начнется с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными. Общая посевная площадь увеличится на 7%, по сравнению с годом ранее, и составит 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров или 18% составят озимые культуры посева осени прошлого года, 216 тысяч гектаров или 38% – многолетние травы посева прошлых лет и 248,3 тысячи гектаров или 44% будут засеяны яровыми культурами", – приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области слова Двойных. Министр отметил, что на данный момент идет работа над реализацией национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" – в этом году планируется нарастить производство, в том числе продукции растениеводства. В ведомстве уточнили, что в планах на этот год – увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых на 39 тысяч тонн, овощей – на 10 тысяч тонн, картофеля – на 1 тысячу тонн. В министерстве напомнили, что по итогам 2024 года было собрано 491 тысяча тонн зерновых и зернобобовых, 359 тысяч тонн картофеля, 240 тысяч тонн овощей. В общей сложности, в 2025 году на растениеводство выделено 2,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Двойных: посевная кампания в Подмосковье может начаться с 15 апреля
Двойных: посевная кампания в Московской области может стартовать с 15 апреля
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посевная кампания в Подмосковье в этом году может начаться с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В регионе завершается проверка готовности сельхозтехники к старту весенних полевых работ, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семенного материала преимущественно отечественного производства.
"По прогнозу, в этом году ожидаем, что посевная кампания в Подмосковье
начнется с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными. Общая посевная площадь увеличится на 7%, по сравнению с годом ранее, и составит 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров или 18% составят озимые культуры посева осени прошлого года, 216 тысяч гектаров или 38% – многолетние травы посева прошлых лет и 248,3 тысячи гектаров или 44% будут засеяны яровыми культурами", – приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области слова Двойных.
Министр отметил, что на данный момент идет работа над реализацией национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" – в этом году планируется нарастить производство, в том числе продукции растениеводства.
В ведомстве уточнили, что в планах на этот год – увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых на 39 тысяч тонн, овощей – на 10 тысяч тонн, картофеля – на 1 тысячу тонн.
В министерстве напомнили, что по итогам 2024 года было собрано 491 тысяча тонн зерновых и зернобобовых, 359 тысяч тонн картофеля, 240 тысяч тонн овощей. В общей сложности, в 2025 году на растениеводство выделено 2,4 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов.