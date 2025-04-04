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В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя - РИА Новости, 04.04.2025
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14:25 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009329952.html
В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя
В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя - РИА Новости, 04.04.2025
В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя
Около трех часов понадобилось поисковой группе спасателей, чтобы обнаружить в лесу мужчину, пострадавшего от нападения медведя в подмосковном городском округе... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:25:00+03:00
2025-04-04T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Около трех часов понадобилось поисковой группе спасателей, чтобы обнаружить в лесу мужчину, пострадавшего от нападения медведя в подмосковном городском округе Шаховская, сообщает в своем телеграм-канале "Мособлпожспас". "Вчера огнеборцы отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками полиции, Мособллеса и егерями приняли участие в поиске мужчины, пострадавшего от нападения медведя. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от деревни Соколово муниципального округа Шаховская", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам. "Прибыв в район поиска, определенный с помощью GPS-трекера в телефоне, участники поисковой группы начали прочесывать лес, работая на отклик, одновременно связываясь с парнем по телефону. Спустя три часа поисков пострадавшего удалось обнаружить. В результате нападения медведя у мужчины обнаружены множественные рваные раны головы и груди, а также перелом плеча. Специалисты оказали мужчине первую помощь, после чего вертолет санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировал его в Красногорскую больницу", - резюмирует "Мособлпожспас".
https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html
https://ria.ru/20250403/medved-2009212891.html
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происшествия, мособлпожспас, gps
Происшествия, Мособлпожспас, GPS
В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя

В округе Шаховская три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Около трех часов понадобилось поисковой группе спасателей, чтобы обнаружить в лесу мужчину, пострадавшего от нападения медведя в подмосковном городском округе Шаховская, сообщает в своем телеграм-канале "Мособлпожспас".
"Вчера огнеборцы отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками полиции, Мособллеса и егерями приняли участие в поиске мужчины, пострадавшего от нападения медведя. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от деревни Соколово муниципального округа Шаховская", - говорится в сообщении.
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Спасатели отмечают, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам.
"Прибыв в район поиска, определенный с помощью GPS-трекера в телефоне, участники поисковой группы начали прочесывать лес, работая на отклик, одновременно связываясь с парнем по телефону. Спустя три часа поисков пострадавшего удалось обнаружить. В результате нападения медведя у мужчины обнаружены множественные рваные раны головы и груди, а также перелом плеча. Специалисты оказали мужчине первую помощь, после чего вертолет санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировал его в Красногорскую больницу", - резюмирует "Мособлпожспас".
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