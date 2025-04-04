В Подмосковье три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя
В округе Шаховская три часа искали мужчину, пострадавшего от нападения медведя
Бурый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Около трех часов понадобилось поисковой группе спасателей, чтобы обнаружить в лесу мужчину, пострадавшего от нападения медведя в подмосковном городском округе Шаховская, сообщает в своем телеграм-канале "Мособлпожспас".
"Вчера огнеборцы отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками полиции, Мособллеса и егерями приняли участие в поиске мужчины, пострадавшего от нападения медведя. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от деревни Соколово муниципального округа Шаховская", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что в службу экстренных вызовов "112" обратились родственники 29-летнего мужчины. Выяснилось, что молодой человек искал в лесу сброшенные оленьи или лосиные рога и наткнулся на хищника, который набросился на незваного гостя. К счастью, медведь быстро отступил, а пострадавший нашел в себе силы позвонить родственникам.
"Прибыв в район поиска, определенный с помощью GPS-трекера в телефоне, участники поисковой группы начали прочесывать лес, работая на отклик, одновременно связываясь с парнем по телефону. Спустя три часа поисков пострадавшего удалось обнаружить. В результате нападения медведя у мужчины обнаружены множественные рваные раны головы и груди, а также перелом плеча. Специалисты оказали мужчине первую помощь, после чего вертолет санитарной авиации центра медицины катастроф эвакуировал его в Красногорскую больницу", - резюмирует "Мособлпожспас".
В Подмосковье на мужчину напал медведь
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