Рейтинг@Mail.ru
Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32% - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:30 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313712.html
Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32%
Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32% - РИА Новости, 04.04.2025
Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32%
Число жалоб от жителей Подмосковья на теплоснабжение уменьшилось на 32% в текущем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:30:00+03:00
2025-04-04T13:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
сергей воропанов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Число жалоб от жителей Подмосковья на теплоснабжение уменьшилось на 32% в текущем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Министр энергетики региона Сергей Воропанов рассказал об этом в докладе 3 апреля на первом форуме управления городским хозяйством, прошедшем в региональном доме правительства. Ключевой темой стала цифровизация теплоснабжения Московской области. В мероприятии приняли участие различные министерства и ведомства Подмосковья, ресурсоснабжающие и управляющие организации, администрации городских округов, регоператоры и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С прошлого года в Подмосковье идет масштабная диспетчеризация источников теплоснабжения. На котельные устанавливаются умные датчики, которые позволяют отслеживать такие параметры, как температура и давление, и незамедлительно принять меры в случае отклонения показателей от нормы. "Сегодня на 2258 котельных Московской области установлены датчики, и мы уже видим положительные результаты – благодаря диспетчеризации удалось сократить время реагирования на нештатные ситуации на 34% в текущем отопительном сезоне, а жалобы жителей уменьшились на 32%, так как специалисты начинают действовать незамедлительно, еще до того, как жители почувствовали дискомфорт", — приводит пресс-служба слова Воропанова. Он добавил, что следующий шаг – диспетчеризация центральных тепловых пунктов. На первых пяти центральных тепловых пунктах (ЦТП) такие приборы уже смонтированы. В планах – оснастить датчиками 1326 ЦТП, а министерство содержания территорий и государственного жилищного надзора, в свою очередь, продолжит эту работу установкой датчиков в многоквартирных домах. Министр пояснил, что так сформируется полная информация о ситуации в системе теплоснабжения – от источника тепла до домов жителей региона. Кроме того, в 2024 году Подмосковье стало единственным пилотным регионом России, где реализуется федеральный проект "Цифровая котельная", предполагающий перевод документации в сфере теплоснабжения в электронный вид. Он реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В эксперименте участвует 331 котельная в пяти округах: Балашихе, Мытищах, Подольске, Можайском, Одинцовском. Также в течение года в "цифру" переведут документы для оценки готовности к отопительному сезону, акты проверки готовности и паспорта готовности. Еще одна инициатива, которой сейчас занимается областное Минэнерго – создание цифрового двойника. В частности, прорабатывается вопрос оцифровки тепловых сетей, что позволит создать онлайн базу данных сетей региона, усилить контроль за реализацией мероприятий по их модернизации и обеспечить оперативное удаленное принятие решений в случае нештатных ситуаций.
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313043.html
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, сергей воропанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Сергей Воропанов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32%

Жители Подмосковья стали на 32% меньше жаловаться на проблемы с теплоснабжением

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Батарея
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Число жалоб от жителей Подмосковья на теплоснабжение уменьшилось на 32% в текущем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Министр энергетики региона Сергей Воропанов рассказал об этом в докладе 3 апреля на первом форуме управления городским хозяйством, прошедшем в региональном доме правительства. Ключевой темой стала цифровизация теплоснабжения Московской области.
Земельные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка
13:28
В мероприятии приняли участие различные министерства и ведомства Подмосковья, ресурсоснабжающие и управляющие организации, администрации городских округов, регоператоры и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
С прошлого года в Подмосковье идет масштабная диспетчеризация источников теплоснабжения. На котельные устанавливаются умные датчики, которые позволяют отслеживать такие параметры, как температура и давление, и незамедлительно принять меры в случае отклонения показателей от нормы.
"Сегодня на 2258 котельных Московской области установлены датчики, и мы уже видим положительные результаты – благодаря диспетчеризации удалось сократить время реагирования на нештатные ситуации на 34% в текущем отопительном сезоне, а жалобы жителей уменьшились на 32%, так как специалисты начинают действовать незамедлительно, еще до того, как жители почувствовали дискомфорт", — приводит пресс-служба слова Воропанова.
Он добавил, что следующий шаг – диспетчеризация центральных тепловых пунктов. На первых пяти центральных тепловых пунктах (ЦТП) такие приборы уже смонтированы. В планах – оснастить датчиками 1326 ЦТП, а министерство содержания территорий и государственного жилищного надзора, в свою очередь, продолжит эту работу установкой датчиков в многоквартирных домах.
В этом году в Московской области будут работать 36 дачных маршрутов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году
12:29
Министр пояснил, что так сформируется полная информация о ситуации в системе теплоснабжения – от источника тепла до домов жителей региона.
Кроме того, в 2024 году Подмосковье стало единственным пилотным регионом России, где реализуется федеральный проект "Цифровая котельная", предполагающий перевод документации в сфере теплоснабжения в электронный вид. Он реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В эксперименте участвует 331 котельная в пяти округах: Балашихе, Мытищах, Подольске, Можайском, Одинцовском.
Также в течение года в "цифру" переведут документы для оценки готовности к отопительному сезону, акты проверки готовности и паспорта готовности.
Еще одна инициатива, которой сейчас занимается областное Минэнерго – создание цифрового двойника. В частности, прорабатывается вопрос оцифровки тепловых сетей, что позволит создать онлайн базу данных сетей региона, усилить контроль за реализацией мероприятий по их модернизации и обеспечить оперативное удаленное принятие решений в случае нештатных ситуаций.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаСергей ВоропановМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала