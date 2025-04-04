https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313712.html

Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32%

Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32% - РИА Новости, 04.04.2025

Число жалоб на теплоснабжение в Подмосковье сократилось на 32%

Число жалоб от жителей Подмосковья на теплоснабжение уменьшилось на 32% в текущем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:30:00+03:00

2025-04-04T13:30:00+03:00

2025-04-04T13:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

сергей воропанов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Число жалоб от жителей Подмосковья на теплоснабжение уменьшилось на 32% в текущем отопительном сезоне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Министр энергетики региона Сергей Воропанов рассказал об этом в докладе 3 апреля на первом форуме управления городским хозяйством, прошедшем в региональном доме правительства. Ключевой темой стала цифровизация теплоснабжения Московской области. В мероприятии приняли участие различные министерства и ведомства Подмосковья, ресурсоснабжающие и управляющие организации, администрации городских округов, регоператоры и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С прошлого года в Подмосковье идет масштабная диспетчеризация источников теплоснабжения. На котельные устанавливаются умные датчики, которые позволяют отслеживать такие параметры, как температура и давление, и незамедлительно принять меры в случае отклонения показателей от нормы. "Сегодня на 2258 котельных Московской области установлены датчики, и мы уже видим положительные результаты – благодаря диспетчеризации удалось сократить время реагирования на нештатные ситуации на 34% в текущем отопительном сезоне, а жалобы жителей уменьшились на 32%, так как специалисты начинают действовать незамедлительно, еще до того, как жители почувствовали дискомфорт", — приводит пресс-служба слова Воропанова. Он добавил, что следующий шаг – диспетчеризация центральных тепловых пунктов. На первых пяти центральных тепловых пунктах (ЦТП) такие приборы уже смонтированы. В планах – оснастить датчиками 1326 ЦТП, а министерство содержания территорий и государственного жилищного надзора, в свою очередь, продолжит эту работу установкой датчиков в многоквартирных домах. Министр пояснил, что так сформируется полная информация о ситуации в системе теплоснабжения – от источника тепла до домов жителей региона. Кроме того, в 2024 году Подмосковье стало единственным пилотным регионом России, где реализуется федеральный проект "Цифровая котельная", предполагающий перевод документации в сфере теплоснабжения в электронный вид. Он реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В эксперименте участвует 331 котельная в пяти округах: Балашихе, Мытищах, Подольске, Можайском, Одинцовском. Также в течение года в "цифру" переведут документы для оценки готовности к отопительному сезону, акты проверки готовности и паспорта готовности. Еще одна инициатива, которой сейчас занимается областное Минэнерго – создание цифрового двойника. В частности, прорабатывается вопрос оцифровки тепловых сетей, что позволит создать онлайн базу данных сетей региона, усилить контроль за реализацией мероприятий по их модернизации и обеспечить оперативное удаленное принятие решений в случае нештатных ситуаций.

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313043.html

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, сергей воропанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)