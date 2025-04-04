https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313043.html

В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка

В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка - РИА Новости, 04.04.2025

В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка

В Подмосковье выдано 17 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:28:00+03:00

2025-04-04T13:28:00+03:00

2025-04-04T13:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

владислав гордиенко

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Подмосковье выдано 17 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "За первый квартал 2025 года для целей проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов выдано 17 тысяч градпланов. Почти 40% из них - под объекты нежилого назначения. В частности, под складское назначение подготовлено 800 градпланов, производственное – более 400, порядка 300 – под объекты торговли и услуг, в том числе офисно-деловые центры, под сельскохозяйственную деятельность – 130", – приводит пресс-служба слова председателя комитета, министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко. Общее количество выданных документов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года выросло на 20%, за тот год было выдано 13,3 тысячи градпланов. Гордиенко добавил, что ГПЗУ – ранний индикатор инвестиционных намерений, так как его получают на этапе планирования проекта. "Динамика увеличения количества запросов документа указывает на повышение интереса к региону со стороны бизнеса и девелоперов. На зарезервированных территориях в перспективе появляются объекты, создающие новые места приложения труда", – подчеркнул министр. Так, в числе градостроительно активных округов - лидеров по количеству выданных ГПЗУ за указанный период: Раменский – 1648, Истра – 1211, Дмитровский – 1096, Одинцовский – 1063, Можайский – 797. Градостроительный план земельного участка – документ, определяющий параметры застройки участка: разрешенное использование, высотность, минимальные отступы от границ, зону размещения. Он является обязательным для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию, отметили в комитете. Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном формате на региональном портале госуслуг, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html

https://ria.ru/20250403/sreda-2009128437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, владислав гордиенко