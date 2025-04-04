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В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка - РИА Новости, 04.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:28 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009313043.html
В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка
В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка - РИА Новости, 04.04.2025
В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка
В Подмосковье выдано 17 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:28:00+03:00
2025-04-04T13:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
владислав гордиенко
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Подмосковье выдано 17 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "За первый квартал 2025 года для целей проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов выдано 17 тысяч градпланов. Почти 40% из них - под объекты нежилого назначения. В частности, под складское назначение подготовлено 800 градпланов, производственное – более 400, порядка 300 – под объекты торговли и услуг, в том числе офисно-деловые центры, под сельскохозяйственную деятельность – 130", – приводит пресс-служба слова председателя комитета, министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко. Общее количество выданных документов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года выросло на 20%, за тот год было выдано 13,3 тысячи градпланов. Гордиенко добавил, что ГПЗУ – ранний индикатор инвестиционных намерений, так как его получают на этапе планирования проекта. "Динамика увеличения количества запросов документа указывает на повышение интереса к региону со стороны бизнеса и девелоперов. На зарезервированных территориях в перспективе появляются объекты, создающие новые места приложения труда", – подчеркнул министр. Так, в числе градостроительно активных округов - лидеров по количеству выданных ГПЗУ за указанный период: Раменский – 1648, Истра – 1211, Дмитровский – 1096, Одинцовский – 1063, Можайский – 797. Градостроительный план земельного участка – документ, определяющий параметры застройки участка: разрешенное использование, высотность, минимальные отступы от границ, зону размещения. Он является обязательным для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию, отметили в комитете. Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном формате на региональном портале госуслуг, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html
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московская область (подмосковье), истра, владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Владислав Гордиенко
В Подмосковье оформили 17 тысяч градостроительных планов земельного участка

Жителям Подмосковья выдали 17 тысяч градпланов земельного участка за 2025 год

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗемельные участки в Московской области
Земельные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Земельные участки в Московской области
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Подмосковье выдано 17 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"За первый квартал 2025 года для целей проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов выдано 17 тысяч градпланов. Почти 40% из них - под объекты нежилого назначения. В частности, под складское назначение подготовлено 800 градпланов, производственное – более 400, порядка 300 – под объекты торговли и услуг, в том числе офисно-деловые центры, под сельскохозяйственную деятельность – 130", – приводит пресс-служба слова председателя комитета, министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
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Общее количество выданных документов в сравнении с аналогичным периодом 2024 года выросло на 20%, за тот год было выдано 13,3 тысячи градпланов.
Гордиенко добавил, что ГПЗУ – ранний индикатор инвестиционных намерений, так как его получают на этапе планирования проекта.
"Динамика увеличения количества запросов документа указывает на повышение интереса к региону со стороны бизнеса и девелоперов. На зарезервированных территориях в перспективе появляются объекты, создающие новые места приложения труда", – подчеркнул министр.
Так, в числе градостроительно активных округов - лидеров по количеству выданных ГПЗУ за указанный период: Раменский – 1648, Истра – 1211, Дмитровский – 1096, Одинцовский – 1063, Можайский – 797.
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Градостроительный план земельного участка – документ, определяющий параметры застройки участка: разрешенное использование, высотность, минимальные отступы от границ, зону размещения. Он является обязательным для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию, отметили в комитете.
Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном формате на региональном портале госуслуг, в дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраВладислав Гордиенко
 
 
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