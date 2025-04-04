https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009301052.html
В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами
В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами - РИА Новости, 04.04.2025
В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами
Мужчина украл пожертвованную прихожанами ювелирку на 300 тысяч рублей из храма Николая Чудотворца в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:35:00+03:00
2025-04-04T12:35:00+03:00
2025-04-04T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина украл пожертвованную прихожанами ювелирку на 300 тысяч рублей из храма Николая Чудотворца в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска Яхромского пункта полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу по подозрению в краже задержали 50-летнего жителя города Подольска", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие установило, что злоумышленник, находясь в храме Николая Чудотворца в селе Подьячево, подошёл к иконе святителя и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Полицейские установили личность фигуранта и задержали его, в ходе обыска часть похищенных украшений изъята. Следователем возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (Кража). Задержанный заключен под стражу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/moschi-1893432947.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), николай чудотворец, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Николай Чудотворец, Ирина Волк
В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами
В Подмосковье мужчина украл из храма пожертвованную ювелирку на 300 тысяч рублей