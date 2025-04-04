https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009301052.html

В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами

В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами - РИА Новости, 04.04.2025

В Подмосковье мужчина украл из храма ювелирку, пожертвованную прихожанами

Мужчина украл пожертвованную прихожанами ювелирку на 300 тысяч рублей из храма Николая Чудотворца в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:35:00+03:00

2025-04-04T12:35:00+03:00

2025-04-04T12:35:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

николай чудотворец

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина украл пожертвованную прихожанами ювелирку на 300 тысяч рублей из храма Николая Чудотворца в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска Яхромского пункта полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу по подозрению в краже задержали 50-летнего жителя города Подольска", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие установило, что злоумышленник, находясь в храме Николая Чудотворца в селе Подьячево, подошёл к иконе святителя и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Полицейские установили личность фигуранта и задержали его, в ходе обыска часть похищенных украшений изъята. Следователем возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (Кража). Задержанный заключен под стражу, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/moschi-1893432947.html

https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), николай чудотворец, ирина волк