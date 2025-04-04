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Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.04.2025
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Новости Подмосковья
 
12:29 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html
Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году
Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.04.2025
Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году
В Московской области начнут работать 36 автобусных маршрутов в дачный сезон, автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:29:00+03:00
2025-04-04T12:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области начнут работать 36 автобусных маршрутов в дачный сезон, автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, каждый год в апреле-мае запускаются сезонные маршруты до СНТ совместно с "Мострансавто". "Первый "дачный" маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные — начнут работу в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября", — приводит слова Сибатулина пресс-служба. Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые — каждый день. В ведомстве добавили, что 32 из указанных маршрута работают по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки некоторых категорий пассажиров — они могут фиксировать проезд социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
https://ria.ru/20250403/sreda-2009128437.html
https://ria.ru/20250403/mintrans-2009089286.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году

Более 30 подмосковных автобусных рейсов будут работать в дачный сезон этого года

© Фото : пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ этом году в Московской области будут работать 36 "дачных" маршрутов
В этом году в Московской области будут работать 36 дачных маршрутов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В этом году в Московской области будут работать 36 "дачных" маршрутов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области начнут работать 36 автобусных маршрутов в дачный сезон, автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, каждый год в апреле-мае запускаются сезонные маршруты до СНТ совместно с "Мострансавто".
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"Первый "дачный" маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные — начнут работу в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября", — приводит слова Сибатулина пресс-служба.
Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые — каждый день.
В ведомстве добавили, что 32 из указанных маршрута работают по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки некоторых категорий пассажиров — они могут фиксировать проезд социальными картами жителя Подмосковья и москвича.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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