https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009299328.html

Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году

Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 04.04.2025

Более 30 сезонных маршрутов начнут работать в Подмосковье в этом году

В Московской области начнут работать 36 автобусных маршрутов в дачный сезон, автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:29:00+03:00

2025-04-04T12:29:00+03:00

2025-04-04T12:29:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Московской области начнут работать 36 автобусных маршрутов в дачный сезон, автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, каждый год в апреле-мае запускаются сезонные маршруты до СНТ совместно с "Мострансавто". "Первый "дачный" маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные — начнут работу в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября", — приводит слова Сибатулина пресс-служба. Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые — каждый день. В ведомстве добавили, что 32 из указанных маршрута работают по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки некоторых категорий пассажиров — они могут фиксировать проезд социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

https://ria.ru/20250403/sreda-2009128437.html

https://ria.ru/20250403/mintrans-2009089286.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мострансавто