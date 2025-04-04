https://ria.ru/20250404/pirogov-2009398925.html

Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова

Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова - РИА Новости, 04.04.2025

Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова

"Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:37:00+03:00

2025-04-04T18:37:00+03:00

2025-04-04T18:37:00+03:00

италия

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009408056_0:459:2613:1929_1920x0_80_0_0_a06c112bced74760e05adc516891675a.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как будто сглазила.Казавшийся завидным женихом светила российской медицины, профессор с 26 лет, Николай Иванович Пирогов, сватаясь, получал неизменные отказы. Довольно сложно складывалась личная жизнь выдающегося хирурга…Он сверкал на публике, а жену запер домаНесмотря на язвительный комментарий Катеньки Мойер, на 32-м году жизни Пирогов свою невесту все же нашёл. Это была дочь помещика Екатерина Березина, старинный род которой происходил аж от Рюриковичей, но со временем ее семья обеднела. Так что Катю в итоге охотно за Пирогова отдали, посчитав хорошей партией.В то время звезда врача уже взошла, и он был в большой моде. На его лекции, как писали газеты, народ "ломился", будто это выступления оперной дивы.На показательных операциях, которые проводились Пироговым, студенты, врачи и даже светские дамы, не смущаясь грубым реализмом происходящего, стояли и смотрели в проходах.А вот его супруга в это время томилась в одиночестве. Муж не считал нужным выводить любимую в общество. Хотя в доме Пирогова часто бывали гости, но за ужином их разговор сводился к единой теме — медицине, которая была совсем не интересна молодой жене.Ей только и оставалось, что сидеть в четырех стенах и заниматься цветами и домашним бытием.Винил себя в ранней смерти женыС разницей в три года Екатерина родила Николаю Ивановичу двух сыновей — Николая и Владимира. К несчастью, из-за вторых тяжелых родов Екатерина скончалась, и Пирогов остался с маленькими детьми на руках.Это очень тяжело сказалось на Пирогове, учёный заперся от мира, перестал читать лекций, больных не оперировал, так что даже вмешалось начальство академии, отправив его самого лечиться в Италию.Всю жизнь потом Пирогов винил себя в скоропостижной смерти жены, говоря, что он "был эгоистом и немного прилагал труда узнать" Екатерину по-настоящему.Написал статью, чтобы женитьсяВдовца с двумя детьми далеко не каждая женщина спешила взять под свое крыло. Дважды получив отказ от невест, Пирогов решил подойти к проблеме с научной точки зрения. Он написал статью "Идеал женщины", где создал образ дамы "нового типа", которая светской праздности предпочитала бы самообразование и труд во имя высших идеалов.Свою статью Пирогов не публиковал, но та активно ходила по рукам, и хотя идею хвалили демократы, оценил и Лев Толстой… Но невест на горизонте видно не было.Ничего не выходило, пока за дело не взялась известная сваха генеральша Евгения Козен, она-то и познакомила Пирогова с будущей второй женой.Баронесса Александра Антоновна фон Бистром была 26-летняя аристократка из рода ливонских рыцарей. Она восторженно читала "Идеал женщины" и не обращала на себя внимания молодых людей, была дика и угрюма и не любила танцевать. Однако, по свидетельству современников, молодая баронесса любила заниматься с детьми.Вторую жену боготворилВскоре 40-летний профессор сделал баронессе предложение руки и сердца, откровенностью объясняя ей, что женится ради своих осиротевших детей, и его предложение руки и сердца было принято…Обвенчавшись, Пирогов сразу же попросил жену подобрать бедняков, нуждающихся в операции, и баронесса невозмутимо нашла пациентов для мужа и преспокойно стала ожидать его в своём имении.Впоследствии она помогала мужу при всех этих операциях, ампутациях, резекциях и других хирургических действиях. Александра становится идеальной матерью.Спустя четыре года совместной жизни хирург отправился на Крымскую войну. Судя по письмам, которые он писал из Севастополя, профессор жену боготворил, а брак с ней считал счастливейшим временем в своей жизни.В мирной жизни на столе у него стояла фотография жены, сделанная на металлической пластине, а рядом — гипсовый слепок с её руки, которого он касался, отрываясь от работы. А бывало, что и подносил к своим устам для поцелуя.

италия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, севастополь