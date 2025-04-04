Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Толстой в своем рабочем кабинете в Ясной Поляне
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как будто сглазила.
Казавшийся завидным женихом светила российской медицины, профессор с 26 лет, Николай Иванович Пирогов, сватаясь, получал неизменные отказы. Довольно сложно складывалась личная жизнь выдающегося хирурга…
Он сверкал на публике, а жену запер дома
Несмотря на язвительный комментарий Катеньки Мойер, на 32-м году жизни Пирогов свою невесту все же нашёл. Это была дочь помещика Екатерина Березина, старинный род которой происходил аж от Рюриковичей, но со временем ее семья обеднела. Так что Катю в итоге охотно за Пирогова отдали, посчитав хорошей партией.
Врач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов
В то время звезда врача уже взошла, и он был в большой моде. На его лекции, как писали газеты, народ "ломился", будто это выступления оперной дивы.
На показательных операциях, которые проводились Пироговым, студенты, врачи и даже светские дамы, не смущаясь грубым реализмом происходящего, стояли и смотрели в проходах.
А вот его супруга в это время томилась в одиночестве. Муж не считал нужным выводить любимую в общество. Хотя в доме Пирогова часто бывали гости, но за ужином их разговор сводился к единой теме — медицине, которая была совсем не интересна молодой жене.
Пара перед церемонией бракосочетания
Ей только и оставалось, что сидеть в четырех стенах и заниматься цветами и домашним бытием.
Винил себя в ранней смерти жены
С разницей в три года Екатерина родила Николаю Ивановичу двух сыновей — Николая и Владимира. К несчастью, из-за вторых тяжелых родов Екатерина скончалась, и Пирогов остался с маленькими детьми на руках.
© Getty Images / kzenonГроб
© Getty Images / kzenon
Гроб
Это очень тяжело сказалось на Пирогове, учёный заперся от мира, перестал читать лекций, больных не оперировал, так что даже вмешалось начальство академии, отправив его самого лечиться в Италию.
Всю жизнь потом Пирогов винил себя в скоропостижной смерти жены, говоря, что он "был эгоистом и немного прилагал труда узнать" Екатерину по-настоящему.
© Getty Images / Asia-Pacific Images StudioХирургические инструменты
© Getty Images / Asia-Pacific Images Studio
Хирургические инструменты
Написал статью, чтобы жениться
Вдовца с двумя детьми далеко не каждая женщина спешила взять под свое крыло. Дважды получив отказ от невест, Пирогов решил подойти к проблеме с научной точки зрения. Он написал статью "Идеал женщины", где создал образ дамы "нового типа", которая светской праздности предпочитала бы самообразование и труд во имя высших идеалов.
Свою статью Пирогов не публиковал, но та активно ходила по рукам, и хотя идею хвалили демократы, оценил и Лев Толстой… Но невест на горизонте видно не было.
Ничего не выходило, пока за дело не взялась известная сваха генеральша Евгения Козен, она-то и познакомила Пирогова с будущей второй женой.
Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов
Баронесса Александра Антоновна фон Бистром была 26-летняя аристократка из рода ливонских рыцарей. Она восторженно читала "Идеал женщины" и не обращала на себя внимания молодых людей, была дика и угрюма и не любила танцевать. Однако, по свидетельству современников, молодая баронесса любила заниматься с детьми.
Вторую жену боготворил
Вскоре 40-летний профессор сделал баронессе предложение руки и сердца, откровенностью объясняя ей, что женится ради своих осиротевших детей, и его предложение руки и сердца было принято…
Обвенчавшись, Пирогов сразу же попросил жену подобрать бедняков, нуждающихся в операции, и баронесса невозмутимо нашла пациентов для мужа и преспокойно стала ожидать его в своём имении.
CC BY-SA 4.0 / Lumaca / Surgeon N.I. Pirogov (in the middle). Fragment of Panorama Defence of Sevastopol (cropped)Н. И. Пирогов на панораме "Оборона Севастополя" (в центре) (фрагмент)
Н. И. Пирогов на панораме "Оборона Севастополя" (в центре) (фрагмент)
Впоследствии она помогала мужу при всех этих операциях, ампутациях, резекциях и других хирургических действиях. Александра становится идеальной матерью.
Спустя четыре года совместной жизни хирург отправился на Крымскую войну. Судя по письмам, которые он писал из Севастополя, профессор жену боготворил, а брак с ней считал счастливейшим временем в своей жизни.
В мирной жизни на столе у него стояла фотография жены, сделанная на металлической пластине, а рядом — гипсовый слепок с её руки, которого он касался, отрываясь от работы. А бывало, что и подносил к своим устам для поцелуя.