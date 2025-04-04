Рейтинг@Mail.ru
Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/pirogov-2009398925.html
Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова
Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова - РИА Новости, 04.04.2025
Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова
"Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:37:00+03:00
2025-04-04T18:37:00+03:00
италия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009408056_0:459:2613:1929_1920x0_80_0_0_a06c112bced74760e05adc516891675a.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как будто сглазила.Казавшийся завидным женихом светила российской медицины, профессор с 26 лет, Николай Иванович Пирогов, сватаясь, получал неизменные отказы. Довольно сложно складывалась личная жизнь выдающегося хирурга…Он сверкал на публике, а жену запер домаНесмотря на язвительный комментарий Катеньки Мойер, на 32-м году жизни Пирогов свою невесту все же нашёл. Это была дочь помещика Екатерина Березина, старинный род которой происходил аж от Рюриковичей, но со временем ее семья обеднела. Так что Катю в итоге охотно за Пирогова отдали, посчитав хорошей партией.В то время звезда врача уже взошла, и он был в большой моде. На его лекции, как писали газеты, народ "ломился", будто это выступления оперной дивы.На показательных операциях, которые проводились Пироговым, студенты, врачи и даже светские дамы, не смущаясь грубым реализмом происходящего, стояли и смотрели в проходах.А вот его супруга в это время томилась в одиночестве. Муж не считал нужным выводить любимую в общество. Хотя в доме Пирогова часто бывали гости, но за ужином их разговор сводился к единой теме — медицине, которая была совсем не интересна молодой жене.Ей только и оставалось, что сидеть в четырех стенах и заниматься цветами и домашним бытием.Винил себя в ранней смерти женыС разницей в три года Екатерина родила Николаю Ивановичу двух сыновей — Николая и Владимира. К несчастью, из-за вторых тяжелых родов Екатерина скончалась, и Пирогов остался с маленькими детьми на руках.Это очень тяжело сказалось на Пирогове, учёный заперся от мира, перестал читать лекций, больных не оперировал, так что даже вмешалось начальство академии, отправив его самого лечиться в Италию.Всю жизнь потом Пирогов винил себя в скоропостижной смерти жены, говоря, что он "был эгоистом и немного прилагал труда узнать" Екатерину по-настоящему.Написал статью, чтобы женитьсяВдовца с двумя детьми далеко не каждая женщина спешила взять под свое крыло. Дважды получив отказ от невест, Пирогов решил подойти к проблеме с научной точки зрения. Он написал статью "Идеал женщины", где создал образ дамы "нового типа", которая светской праздности предпочитала бы самообразование и труд во имя высших идеалов.Свою статью Пирогов не публиковал, но та активно ходила по рукам, и хотя идею хвалили демократы, оценил и Лев Толстой… Но невест на горизонте видно не было.Ничего не выходило, пока за дело не взялась известная сваха генеральша Евгения Козен, она-то и познакомила Пирогова с будущей второй женой.Баронесса Александра Антоновна фон Бистром была 26-летняя аристократка из рода ливонских рыцарей. Она восторженно читала "Идеал женщины" и не обращала на себя внимания молодых людей, была дика и угрюма и не любила танцевать. Однако, по свидетельству современников, молодая баронесса любила заниматься с детьми.Вторую жену боготворилВскоре 40-летний профессор сделал баронессе предложение руки и сердца, откровенностью объясняя ей, что женится ради своих осиротевших детей, и его предложение руки и сердца было принято…Обвенчавшись, Пирогов сразу же попросил жену подобрать бедняков, нуждающихся в операции, и баронесса невозмутимо нашла пациентов для мужа и преспокойно стала ожидать его в своём имении.Впоследствии она помогала мужу при всех этих операциях, ампутациях, резекциях и других хирургических действиях. Александра становится идеальной матерью.Спустя четыре года совместной жизни хирург отправился на Крымскую войну. Судя по письмам, которые он писал из Севастополя, профессор жену боготворил, а брак с ней считал счастливейшим временем в своей жизни.В мирной жизни на столе у него стояла фотография жены, сделанная на металлической пластине, а рядом — гипсовый слепок с её руки, которого он касался, отрываясь от работы. А бывало, что и подносил к своим устам для поцелуя.
италия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009408056_0:44:2613:2004_1920x0_80_0_0_34fcc373ec32113827d85f9f1e87b783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, севастополь
Италия, Севастополь

Довел первую жену до смерти, а вторую боготворил: непростая судьба Пирогова

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Толстой в своем рабочем кабинете в Ясной Поляне
Русский писатель Лев Толстой в своем рабочем кабинете в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Супруге надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею", — однажды ехидно пошутила несостоявшаяся невеста, профессорская дочка Катенька Мойер, и как будто сглазила.
Казавшийся завидным женихом светила российской медицины, профессор с 26 лет, Николай Иванович Пирогов, сватаясь, получал неизменные отказы. Довольно сложно складывалась личная жизнь выдающегося хирурга…

Он сверкал на публике, а жену запер дома

Несмотря на язвительный комментарий Катеньки Мойер, на 32-м году жизни Пирогов свою невесту все же нашёл. Это была дочь помещика Екатерина Березина, старинный род которой происходил аж от Рюриковичей, но со временем ее семья обеднела. Так что Катю в итоге охотно за Пирогова отдали, посчитав хорошей партией.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВрач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов
Врач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Врач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов
В то время звезда врача уже взошла, и он был в большой моде. На его лекции, как писали газеты, народ "ломился", будто это выступления оперной дивы.
На показательных операциях, которые проводились Пироговым, студенты, врачи и даже светские дамы, не смущаясь грубым реализмом происходящего, стояли и смотрели в проходах.
А вот его супруга в это время томилась в одиночестве. Муж не считал нужным выводить любимую в общество. Хотя в доме Пирогова часто бывали гости, но за ужином их разговор сводился к единой теме — медицине, которая была совсем не интересна молодой жене.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПара перед церемонией бракосочетания
Пара перед церемонией бракосочетания - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пара перед церемонией бракосочетания
Ей только и оставалось, что сидеть в четырех стенах и заниматься цветами и домашним бытием.

Винил себя в ранней смерти жены

С разницей в три года Екатерина родила Николаю Ивановичу двух сыновей — Николая и Владимира. К несчастью, из-за вторых тяжелых родов Екатерина скончалась, и Пирогов остался с маленькими детьми на руках.
© Getty Images / kzenonГроб
Гроб - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / kzenon
Гроб
Это очень тяжело сказалось на Пирогове, учёный заперся от мира, перестал читать лекций, больных не оперировал, так что даже вмешалось начальство академии, отправив его самого лечиться в Италию.
Всю жизнь потом Пирогов винил себя в скоропостижной смерти жены, говоря, что он "был эгоистом и немного прилагал труда узнать" Екатерину по-настоящему.
© Getty Images / Asia-Pacific Images StudioХирургические инструменты
Хирургические инструменты - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Asia-Pacific Images Studio
Хирургические инструменты

Написал статью, чтобы жениться

Вдовца с двумя детьми далеко не каждая женщина спешила взять под свое крыло. Дважды получив отказ от невест, Пирогов решил подойти к проблеме с научной точки зрения. Он написал статью "Идеал женщины", где создал образ дамы "нового типа", которая светской праздности предпочитала бы самообразование и труд во имя высших идеалов.
Свою статью Пирогов не публиковал, но та активно ходила по рукам, и хотя идею хвалили демократы, оценил и Лев Толстой… Но невест на горизонте видно не было.
Ничего не выходило, пока за дело не взялась известная сваха генеральша Евгения Козен, она-то и познакомила Пирогова с будущей второй женой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВеликий русский хирург Николай Иванович Пирогов
Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов
Баронесса Александра Антоновна фон Бистром была 26-летняя аристократка из рода ливонских рыцарей. Она восторженно читала "Идеал женщины" и не обращала на себя внимания молодых людей, была дика и угрюма и не любила танцевать. Однако, по свидетельству современников, молодая баронесса любила заниматься с детьми.

Вторую жену боготворил

Вскоре 40-летний профессор сделал баронессе предложение руки и сердца, откровенностью объясняя ей, что женится ради своих осиротевших детей, и его предложение руки и сердца было принято…
Обвенчавшись, Пирогов сразу же попросил жену подобрать бедняков, нуждающихся в операции, и баронесса невозмутимо нашла пациентов для мужа и преспокойно стала ожидать его в своём имении.
CC BY-SA 4.0 / Lumaca / Surgeon N.I. Pirogov (in the middle). Fragment of Panorama Defence of Sevastopol (cropped)Н. И. Пирогов на панораме "Оборона Севастополя" (в центре) (фрагмент)
Н. И. Пирогов на панораме Оборона Севастополя (в центре) (фрагмент) - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Lumaca / Surgeon N.I. Pirogov (in the middle). Fragment of Panorama Defence of Sevastopol (cropped)
Н. И. Пирогов на панораме "Оборона Севастополя" (в центре) (фрагмент)
Впоследствии она помогала мужу при всех этих операциях, ампутациях, резекциях и других хирургических действиях. Александра становится идеальной матерью.
Спустя четыре года совместной жизни хирург отправился на Крымскую войну. Судя по письмам, которые он писал из Севастополя, профессор жену боготворил, а брак с ней считал счастливейшим временем в своей жизни.
В мирной жизни на столе у него стояла фотография жены, сделанная на металлической пластине, а рядом — гипсовый слепок с её руки, которого он касался, отрываясь от работы. А бывало, что и подносил к своим устам для поцелуя.
 
ИталияСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала