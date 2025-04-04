https://ria.ru/20250404/peterburg-2009406515.html

В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году

В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году - РИА Новости, 04.04.2025

В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году

Исполнитель и организатор убийства по найму предпринимателя в 2011 году заключены под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:54:00+03:00

2025-04-04T17:54:00+03:00

2025-04-04T17:59:00+03:00

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Исполнитель и организатор убийства по найму предпринимателя в 2011 году заключены под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По данным следствия, 15 февраля 2011 года Осипов, действуя по найму, при организации и общем руководстве Гордиенко, а также неустановленных лиц, совершил убийство предпринимателя с применением огнестрельного оружия. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Осипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ... Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гордиенко... Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, россия