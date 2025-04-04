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В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году
В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году - РИА Новости, 04.04.2025
В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году
Исполнитель и организатор убийства по найму предпринимателя в 2011 году заключены под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:54:00+03:00
2025-04-04T17:54:00+03:00
2025-04-04T17:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Исполнитель и организатор убийства по найму предпринимателя в 2011 году заключены под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По данным следствия, 15 февраля 2011 года Осипов, действуя по найму, при организации и общем руководстве Гордиенко, а также неустановленных лиц, совершил убийство предпринимателя с применением огнестрельного оружия. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Осипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ... Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гордиенко... Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали организатора убийства бизнесмена в 2011 году
В Петербурге арестовали исполнителя и организатора убийства по найму в 2011 году