https://ria.ru/20250404/peskov-2009311193.html

Кремль оценил ситуацию с российской экономикой

Кремль оценил ситуацию с российской экономикой - РИА Новости, 04.04.2025

Кремль оценил ситуацию с российской экономикой

Российская экономика прочна и успешно развивается, но потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:20:00+03:00

2025-04-04T13:20:00+03:00

2025-04-04T13:20:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская экономика прочна и успешно развивается, но потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", сейчас экономика России развивается достаточно успешно.

https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html

россия

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2025

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экономика, россия, дмитрий песков