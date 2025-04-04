https://ria.ru/20250404/peskov-2009311193.html
Кремль оценил ситуацию с российской экономикой
Кремль оценил ситуацию с российской экономикой - РИА Новости, 04.04.2025
Кремль оценил ситуацию с российской экономикой
Российская экономика прочна и успешно развивается, но потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:20:00+03:00
2025-04-04T13:20:00+03:00
2025-04-04T13:20:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская экономика прочна и успешно развивается, но потребуются дополнительные усилия на фоне турбулентности в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуется дополнительные усилия на фоне турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что благодаря "филигранным действиям нашего правительства и вместе с президентом", сейчас экономика России развивается достаточно успешно.
https://ria.ru/20250328/putin-2007837017.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Кремль оценил ситуацию с российской экономикой
Песков: российская экономика прочна, но потребуются дополнительные усилия